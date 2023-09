L’animazione atterra alle Serre

Dissacrante, grottesco e pazzamente divertente, il film d’animazione ’Revengeance’ atterra, come un’astronave, nel programma di Le Serre d’Estate, la rassegna delle Serre dei Giardini Margherita. Il Future Film Festival infatti presenta stasera (ore 21) il capolavoro del 2016 di Bill Plympton, qui eccezionalmente in coppia con un altro talentuoso outsider, Jim Lujan, fumettista e musicista underground.

L’appuntamento è una gustosa anticipazione della manifestazione – la principale, in Italia, dedicata al cinema d’animazione, effetti visivi, realtà virtuale e realtà aumentata, gaming e media arts – che si terrà a Bologna dal 15 al 19 novembre. Bill Plympton, l’ultimo irriducibile indipendente del mondo dell’animazione, ha diretto e animato tutto su carta il film, frame by frame, mentre Jim Lujan, oltre a co-dirigere, ha scritto sceneggiatura e musiche e perfino doppiato molti dei personaggi. Da non perdere.