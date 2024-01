L’anno che verrà delle imprese. Permacrisi, sfide e opportunità

Un anno di sfide e incognite, dodici mesi sui quali incentrare strategie aziendali in grado di far fronte a quella che, dopo la pandemia, i conflitti bellici alle porte dell’Europa e il caro energia, sembra essere diventata a tutti gli effetti una crisi permanente. La fotografia sullo stato dell’arte dell’economia in Emilia-Romagna e nelle Marche troverà posto, domani, nella nuova edizione di Top Aziende, la numero trentuno, allegata gratis in edicola a tutte le edizioni del Resto del Carlino. E a scattare questa foto sono proprio loro, i protagonisti dell’economia delle due regioni. Lo speciale, infatti, proporrà come sempre ai lettori una sintesi dei bilanci delle principali aziende di Emilia-Romagna e Marche e, oltre alle schede coi numeri, sarà introdotto e arricchito da interviste e approfondimenti sui principali attori del mondo economico: associazioni di categoria dall’industria all’agricoltura, imprenditori e artigiani.

L’Emilia-Romagna ha chiuso il 2023 con una ricchezza prodotta, il Pil, ancora in crescita, trainato dall’export ma duramente messo alla prova dall’alluvione; le Marche invece hanno segnali positivi sul fronte delle imprese e del turismo, ma si devono confrontare ancora con dati dell’industria per nulla splendenti. Intanto, in Emilia-Romagna – che prevede comunque di avere un Pil positivo – continuano le grandi manovre delle Fiere, con Rimini che si sta ponendo sul panorama nazionale con eventi di tutto rispetto e Bologna che vedrà che ricadute positive avrà dalla quotazione in Borsa. Nelle Marche, invece, c’è attesa per il debutto del mega polo logistico del gigante del commercio online Amazon in provincia di Ancona. Nell’inserto, poi, spazio anche all’attività e alle novità dei protagonisti dell’economia dei territori, con approfondimenti dedicati alla multiutility Hera, al gruppo che produce yacht Ferretti, alla Proteo Engineering Group di Spilamberto e alla società di Civitanova leader del calzaturiero Eli Group.