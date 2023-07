L’anno della cooperazione Più occupazione e fatturato

di Francesco Moroni

"In un quadro a luci e ombre, caratterizzato ancora una volta dall’incertezza, le nostre cooperative hanno saputo reagire. E l’hanno fatto cercando di mettere in campo quegli strumenti di sistema che aiutano ad affrontare la situazione contingente e le sfide del futuro, dalla transizione digitale a quella ecologica, fino a quella demografica, non meno importante". Aumentano produzione e occupazione, in uno scenario che resta ancora nebuloso. Daniele Montroni, presidente di Legacoop Emilia Romagna, racconta il bilancio dell’ultimo anno e traccia le prospettive per i prossimi mesi con un misto di realismo, per chi non può non notare le criticità che ancora si palesano a livello internazionale, e di ottimismo, grazie a un’annata che ha comunque portato una ventata di positività. A cominciare dagli indicatori principali, occupazione, domanda e crescita complessiva, che secondo l’indagine di Area Studi di Legacoop Nazionale e Ipsos – incaricati di registrare le previsioni delle cooperative emiliano-romagnole associate a Legacoop – hanno davanti il segno più per l’80% del campione.

Non solo: cresce del 23% il numero delle cooperative che aumentano il valore della produzione, attestandosi al 76%, mentre rimane stabile per il 12% (era il 38%) e diminuisce per il 12% (+3%). Il dato significativo riguarda anche l’occupazione in aumento per il 34% delle cooperative (era fermo al 26 nel 2021). Così come aumenta la percentuale delle cooperative che chiudono in utile, ora all’83 % (+4%) del campione. Non da ultimo, la situazione riferita alla liquidità si conserva buona per il 58% delle associate.

"Giudichiamo positivamente questa situazione - commenta Montroni -, ma ovviamente non vengono meno quegli elementi di incertezza e criticità che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere. In primis, il costo dell’energia e delle materie prime: non siamo più nella situazione del 2021, ma i costi sono rimasti il doppio rispetto al pre-pandemia. Pesa, inoltre, l’incremento del costo del denaro: i tassi d’interesse sono significativamente aumentati". Va ricordato come le cooperative aderenti a Legacoop in regione siano 1.121 (0.3% di tutte le imprese regionali) e nel 2022 abbiano fatturato quasi 32 miliardi di euro, in crescita del 6% sul 2017 (il 9,76% del prodotto totale delle imprese emiliano-romagnole).

Importante anche il focus sulle conseguenze dell’alluvione, con Montroni che sottolinea "la grande solidarietà" anche tra cooperative, che hanno finora destinato oltre 4,5 milioni di euro alla ricostruzione: "Apprezziamo il generale Francesco Figliuolo (nominato commissario alla ricostruzione, ndr) - aggiunge Montroni -, ma la macchina decisionale, oltre che disporre delle risorse necessarie, deve essere molto efficiente e rapida e deve operare da qui, non da 450 chilometri di distanza". Continuano poi gli investimenti per l’innovazione digitale e la sostenibilità ambientale: "Stiamo investendo fortemente su questi terreni, sia attraverso le ‘Academy’, già operative in una ventina di cooperative, sia attraverso i nostri strumenti di sistema, come Innovacoop e la Fondazione Pico - sottolinea la direttrice Barbara Lepri -. Affrontare le sfide delle transizioni è una scelta obbligata per chi voglia restare sui mercati salvaguardando e qualificando l’occupazione".