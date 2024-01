L’anno giudiziario, i dati: "È boom di reati informatici"

È boom di truffe sul web e accesso abusivi ai sistemi informatici – tramite virus, attività di hacker e così via – nell’ultimo anno: le querele sono cresciute del 34% nel primo caso, addirittura del 121% nel secondo. È questo uno dei dati che evidenzia l’Avvocato generale Ciro Cascone, facendo il bilancio del 2023 in vista della cerimonia di apertura dell’Anno giudiziario che si terrà questa mattina a Palazzo Baciocchi, sede della Corte d’appello: "Purtroppo, la maggior parte delle segnalazioni è contro ignoti. Tante vittime non sono sprovvedute, ma manca una cultura tecnologica e spesso non vengono offerti i necessari servizi di difesa, tanto che la persona offesa poi in sede civile si ritrova pure soccombente perché risulta che abbia di fatto ’lasciato aperta la porta’ ai criminali, non tutelando adeguatamente il proprio smartphone o pc". Anche le truffe ’semplici’ sono aumentate del 7%, soprattutto a danno di anziani.

Continuano poi a crescere le iscrizioni per i reati di Codice rosso (violenze di genere, ndr), +3%. Tutti dati a livello distrettuale, ossia regionale. "I reati da Codice rosso – così il presidente della Corte d’appello, Oliviero Drigani – sono di complessa trattazione anche in secondo grado di giudizio, e richiedono molto tempo e attenzione".

All’inaugurazione di questa mattina in Corte d’appello ci sarà anche il professor Augusto Barbera, presidente della Corte costituzionale. "È un onore – sottolinea il presidente Drigani –. E posso dirmi contento di questo 2023, benché non siano mancate difficoltà strutturali legate all’organico. Nonostante il ’buco’ del 9% sia inferiore rispetto ad altre realtà, ci troviamo comunque con numeri inadeguati rispetto alla mole di lavoro di un distretto che è tra i polmoni economici e sociali d’Italia. Per creare il collegio del processo d’appello a Paolo Bellini (comincerà il prossimo 31 gennaio, ndr), per esempio, abbiamo dovuto fare i salti mortali".

Soddisfatti dell’anno trascorso anche il presidente dell’Ordine degli avvocati, Flavio Peccenini, e Giovanni Berti Arnoaldi Veli dell’Unione regionale ordini forensi, benché ques’ultimo denunci il rischio di una "cartolarizzazione eccessiva dei processi, che porta il giudice e le parti a non incontrarsi mai dal vivo" e una "crisi operativa dovuta alla carenza d’organico nel tribunale per i minori".

Migliorano infine le pendenze: se sul penale tre anni fa i processi in attesa erano ventunmila, a fine dicembre scorso erano tredicimila; sul civile, si è passati in un anno da 7.618 a 6.719. "È un dato positivo, significa che i magistrati lavorano al massimo delle proprie possibilità", chiosa Drigani.