L’anno in cui il Biografilm scoprì l’icona Iris Apfel

Il suo viso con gli enormi occhiali tondi, la collana di perle giganti, gli anelli voluminosi e gli outfit eccentrici e chic, nel maggio del 2015 sorpresero molti a Bologna. Iris Apfel nel mondo della moda e dello stile era una vera celebrità (nel corso della sua carriera, aveva ridisegnato gli interni della Casa Bianca per ben nove presidenti, da Truman a Clinton) , ma proprio in quell’anno al Biografilm – un’edizione dedicata a lei (foto) – il documentario sulla sua vita fu presentato in città e parallelamente il suo personaggio divenne testimonial di programmi, locandine e pure delle ambitissime shopper, la Apfel, e lei acquistò davvero una notorietà ancora più ampia. Che parabola ascensionale strepitosa quella di Mrs Apfel, che è morta il 1 marzo a New York a 102 anni e mezzo un po’... all’improvviso: solo il giorno prima, i suoi tre milioni di follower su Instagram, avevano gioito leggendo il post in cui l’icona festeggiava quei sei mesi esatti (era nata il 29 agosto) che la separavano dai 103.

b. c.