L’anno inizia con un colpaccio. Centomila euro al Superenalotto

Inizio d’anno ‘col botto’ per lo sconosciuto fortunato giocatore che sabato scorso con una semplice giocata da un euro si è aggiudicato una vincita al Superenalotto che vale 99mila 636 euro. Una sosta decisamente fruttuosa fatta verso le 18,30 alla tabaccheria-edicola di Juri Battaglia in viale Kennedy, a Sasso Marconi. Sei i numeri giocati: 31, 42, 43, 63, 83 e 86. Cinque quelli sorteggiati a formare la combinazione vincente che vale quasi 100mila euro nella tornata del Superenalotto SuperStar del 4 gennaio.

Una giornata da segnare sul calendario anche per Juri e Fausto Battaglia che proprio all’inizio del 2025 hanno festeggiato, in altro modo, i primi 25 anni di gestione di questo fortunato locale che affaccia sul trafficato viale che lambisce il centro della cittadina di Marconi. "Non abbiamo idea di chi possa essere il grande fortunato che ha iniziato il 2025 con una bella e inaspettata iniezione di buona sorte – commenta Juri Battaglia, affiancato dal padre Fausto –. Per noi, in questo quarto di secolo di gestione di questo punto vendita Sisal, si tratta della seconda miglior vincita. L’ultima così grossa la registrammo nel 2018, sempre in gennaio: era la Lotteria Italia", aggiungono mostrando il ritaglio del ’Carlino’ che con una foto immortalò l’evento del quale parlano tutti gli avventori del locale.

Non manca la curiosità sull’identità del vincitore o della vincitrice, che fino ad ora non ha dato segni di riconoscenza o semplicemente la voglia di brindare in pubblico. E questo avvalorerebbe l’ipotesi che si possa trattare di un avventore saltuario, di passaggio. "Nel periodo delle feste, come tutti gli anni, registriamo un aumento notevole di frequentatori e di giocatori occasionali. Potrebbe essere questo anche il nostro caso. Siamo felici per lui o per lei, che un evento fortunato si sia svolto qui", aggiunge Fausto. Per vincite di questa entità la competenza per la liquidazione è dell’ufficio Sisal di Milano, con un importo ridotto dell’imposta del 20% trattenuta alla fonte. "Al vincitore o alla vincitrice auguriamo buon viaggio – aggiungono –, magari allietato dalla sosta in un ristorante per gustare un bel risotto all’ossobuco".

g. m.