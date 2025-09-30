L’annuncio per studiare all’estero con Intercultura

È online il bando di concorso per il progetto FormazionEuropa, in partnership con Intercultura, allo scopo di sostenere la formazione all’internazionalità e all’interculturalità di giovani studenti meritevoli, residenti e iscritti in scuole superiori della Città metropolitana. Con un contributo complessivo della Fondazione di 681mila euro, sono già stati 68 gli studenti che hanno beneficiato delle borse di studio, totali e parziali per vivere e studiare all’estero.

La settima edizione del progetto mette in palio almeno 4 borse di studio per l’anno scolastico 2026-2027, con partenza nell’estate 2026, a cui possono concorrere giovani studenti con Isee fino a 27mila euro e con determinati requisiti di merito. L’esperienza all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di una scuola superiore locale, il costante supporto assicurato dalla presenza di un gruppo di volontari di Intercultura, associazione senza scopo di lucro leader nel campo degli scambi scolastici.

Lunedi 6 ottobre alle 19, presso il Centro socioculturale Stella in via Savioli 3, si terrà il prossimo incontro informativo per candidarsi, iscrivendosi entro e non oltre il 10 novembre su www.intercultura.it/fondazione-carisbo.

“Il bando di concorso per le borse di studio intercultura offre ai ragazzi meritevoli e alle loro famiglie un’occasione preziosa di confronto internazionale e multiculturale. Si tratta di progettualità correlate tra loro per concorrere ad un unico grande obiettivo della Fondazione: investire sulla crescita delle giovani generazioni e quindi su un futuro più coeso della nostra comunità. Perché ogni lezione, ogni gesto di inclusione, ogni parola di dialogo diventa un mattone con cui edificare la società di domani”, commenta la presidente della Fondazione, Patrizia Pasini.