Davide Rondoni
CronacaL’antico lavatoio che dissetava il paese
26 ago 2025
FABIO MARCHIONI

L’antico lavatoio che dissetava il paese

Il lavatoio di Ca’ di Luchino, a San Benedetto Val di Sambro, torna a splendere. nelle scorse settimane il vecchio manufatto, tirato a lucido, è stato inaugurato (nella foto), alla presenza del sindaco Alessandro Santoni, del direttore generale del consorzio della Bonifica Renana, Paolo Pini e degli abitanti della borgata. "Come amministrazione – spiega Santoni – siamo attenti alla conservazione di questi antiche strutture. Il restauro appena concluso non è né il primo né l’ultimo intervento di questo tipo, realizzato assieme alla comunità locale. In questo caso poi si trattava di un luogo caro a tutta la comunità: sono ancora tante le persone che ricordano nitidamente cosa rappresentasse il pozzo in passato".

Il ripristino del lavatoio di Ca’ di Luchino è reso possibile dalla collaborazione di più soggetti: le maestranze comunali hanno eseguito i lavori, il consorzio della Bonifica Renana ha fornito i materiali e la famiglia Consolini ha concesso l’uso dei terreni circostanti per permettere i lavori, a ricordo dei propri familiari. "Il recupero di questi manufatti – chiarisce Paolo Pini, direttore del Consorzio della Bonifica Renana – non è al centro della nostra attività. In collina e montagna realizziamo circa 50/60 interventi di difesa idrogeologica all’ anno, in convenzione e sinergia con le unioni e i comuni. In ogni caso, anche questi piccoli interventi sono importanti perché valorizzano la presenza degli abitanti. Senza contare che i recuperi dei luoghi storici sono spesso graditi dai turisti".

In passato, quando le abitazioni allacciate alla rete idrica erano poche, queste opere erano molto utili. Negli anni anni ‘50, a San Benedetto, solo il 26% degli abitanti disponeva di acqua corrente all’interno delle abitazioni. Le acque sorgive di questo e di altri lavatoi erano indispensabili per dissetare uomini e animali e per fare il bucato. "Il pozzo di Ca’ di Luchino – conclude Santoni – non è un semplice elemento architettonico, ma rappresenta una traccia del passato che abbiamo deciso di conservare, a uso e conoscenza delle future generazioni. Sono grato a tutti coloro che hanno collaborato e in particolare ad Andrea Quarenghi che ha donato il proprio tempo per dirigere i lavori".

Fabio Marchioni

© Riproduzione riservata

