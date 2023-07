L’antico macero della canapa affidato agli ’Amici della Terra’

Rinnovata la gestione del macero presso la Coop agli "Amici della Terra". Il Comune di Granarolo ha rinnovato per ulteriori tre anni la convenzione con l’associazione "Amici della Terra" Club di Granarolo per la gestione del macero collocato tra via San Donato e via Carducci, in prossimità dell’area verde adiacente al supermercato Coop. L’associazione ha tra i suoi scopi statutari la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, la tutela e la cura delle specie animali e vegetali, la promozione e organizzazione di attività di volontariato. Dal 2016 cura anche la gestione del macero accanto alla Coop e organizza periodicamente laboratori e visite per le scuole granarolesi che sono molto graditi.

I maceri sono un’importante testimonianza del passato quale preziosa riserva d’acqua per la vita e l’attività contadina e quale risorsa essenziale per la produzione della canapa. Oggi si sono trasformati in presidi della biodiversità in cui si sviluppano specie vegetali particolari e vivono molti animali e piante: rane, rospi e tritoni, uccelli. L’attività di "Amici della Terra" continuerà ad essere svolta a titolo gratuito, con la collaborazione dei volontari aderenti all’associazione, o di soggetti terzi incaricati dall’associazione con adeguate conoscenze specialistiche, con l’obiettivo primario di tutelare il macero, la sua flora e la sua fauna, favorendone la sua valorizzazione e riqualificazione anche come percorso didattico – educativo.

A parlare di questo importante rinnovo è lo stesso primo cittadino granarolese Alessandro Ricci: "I maceri sono una parte della storia economica del nostro territorio. Nel secolo scorso la canapa che veniva coltivata nei nostri campi veniva messa a macerare nei maceri e i contadini si immergevano per raccoglierla. Negli anni successivi sono stati molti utili per l’uso irriguo dei nostri campi. Conservare e conoscere la storia dei nostri territori e il lavoro delle campagna e importante e la collaborazione con gli Amici della Terra ha questo scopo. Il loro impegno è al servizio delle nostre scuole, dei bambini e dei ragazzi e della nostra comunità".

Zoe Pederzini