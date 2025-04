L’antico sito romano: "Spettacoli dal vivo nel teatro di Claterna"

di Zoe PederziniOZZANO EMILIA (Bologna)

Un investimento di oltre 2 milioni di euro da parte del ministero della Cultura per una delle aree archeologiche – quella di Claterna sulla via Emilia – più importanti del territorio bolognese. Complessivamente, dal 2018 ad oggi, l’area archeologica di Claterna è stata oggetto di finanziamenti MiC per 1.146.000 euro, a cui si aggiungono i 210 mila euro destinati alla Necropoli di via Sant’Andrea a Ozzano dell’Emilia per un totale di quasi un milione e 400 mila euro (di questi fanno parte 450 mila euro per il Teatro romano). Per il triennio 2025-2027, stanziati per l’area di Claterna 2 milioni e 200 mila euro, di cui fanno parte i 600mila per il Teatro romano, 400mila per la Domus dei Mosaici e un milione e 200 mila per la Casa Rossa.

Ad emergere, grazie agli ultimi scavi, è stato infatti un Teatro romano, nella sua interezza. Un monumento che testimonia l’antico splendore e il ruolo strategico ricoperto dal centro sin dal II secolo a.C. in termini commerciali e in quanto a rapporti privilegiati con Roma. Insieme al foro, alle strade, alla Domus dei Mosaici e agli impianti termali, a una ricca collezione di monete in argento e bronzo e a gemme colorate dedicate a varie divinità, per peculiarità e bellezza, il Teatro si annovera tra i tesori riemersi finora grazie all’impegno economico del ministero e al lavoro svolto dalla Soprintendenza di Bologna.

La presenza di un teatro nella città romana di Claterna, a soli 15 chilometri da Bologna, risale alla prima età augustea (fine I secolo a.C – inizi I secolo d.C.). Il Teatro è collocato nella zona a Nord della via Emilia, dedicata agli edifici pubblici della città, dove si sviluppa anche la piazza del foro. Il monumento è stato inizialmente individuato grazie ad una serie di foto aeree. Alcune indagini mirate e di limitate dimensioni, condotte tra il 2017 e il 2019, ne hanno accertato l’esistenza, ma è soltanto attraverso l’attività avviata dalla Soprintendenza di Bologna a partire dal settembre 2023 – grazie a un finanziamento del MiC di 450 mila euro – che è stato possibile riscoprirne l’intera bellezza. Di questo si è discusso nel corso dell’incontro, alla presenza della Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni e della Soprintendente Francesca Tomba.

"Il sito di Claterna non smette di stupirci e chissà quante sorprese riserva ancora. Gli importanti investimenti fatti per recuperarne e valorizzarne lo straordinario potenziale – ha affermato la Sottosegretaria Lucia Borgonzoni – evidenziano la fiducia che il MiC ripone in un bene che ha tutte le caratteristiche per diventare un attrattore di richiamo internazionale, determinante per il potenziamento del territorio in chiave culturale e turistica. Un’attenzione che rimane alta. Nuovi fondi in arrivo tra quest’anno e il 2027 per complessivi 2 milioni e 200 mila euro ci permetteranno di restituire alla comunità un luogo ricco di memoria e di realizzare progetti pensati per far sì che il pubblico sia sempre più coinvolto: l’obiettivo – ha infine annunciato – è quello di ospitare nel Teatro spettacoli dal vivo a partire già dall’estate 2027 anche mediante l’utilizzo di strutture removibili in legno".