L’Antigone delle città fa ritorno al Dams

Bologna, luglio 1991: cento giovani attori si radunano a villa Guastavillani, sui colli, e in due settimane, con la guida di Marco Baliani, devono costruire il rito teatrale che il sindaco Renzo Imbeni e la città, su idea di Valerio Festi e Monica Maimone, gli hanno affidato per ricordare la strage alla stazione del 2 agosto 1980. La notte del primo agosto, in dieci piazzette del centro, dieci gruppi di dieci attori ciascuno portano in scena su mucchi di macerie il primo racconto dei morti, poi attori e pubblico insieme, alla fine, convergono in piazza Maggiore per l’atto finale, celebrato da ventimila spettatori.

Quell’evento rivivrà proprio oggi, al DamsLab, dalle 10 alle 13 con un incontro aperto all’università e ai cittadini e con la visione del documentario di 16 minuti Bologna Antigone delle città. Un racconto "a ferro caldo" di Bruno Tognolini, un anno dopo, fissò la memoria di quei giorni di ritiro e lavoro sui colli, della rete di sostegno e ispirazione che si creò fra quei cento teatranti e Bologna e del rito teatrale e civile che quella notte ne nacque. Per trentacinque anni quel racconto ha atteso nel sito web di Tognolini, destato solo da alcune ricerche per tesi e dottorati.

Nel 2024, però, Laura Budriesi, studiosa dei rapporti di "simbiogenesi" fra il teatro e le città, lo scopre e lo propone al suo corso di scenografia per il Dams, e poco dopo Tognolini ritrova per caso nella sua cantina i nove nastri Vhs che aveva girato per documentare il lavoro in quella villa sui colli e che dava per persi. Ecco allora Antigone reloaded, un documentario realizzato da Emma Comotti, Anna Milan, Sara Sanguedolce e Francesca Viapiana, allieve dell’insegnamento Scenografia: elementi, teoria, storia, che Budriesi conduce al Dams. Baliani e Tognolini anticiperanno anche il libro di prossima pubblicazione Antigone delle città. Bologna, 1991-92, la città chiede al teatro di raccontarle i suoi morti nella strage della stazione (il titolo però è provvisorio).

Infine, Roberta Gandolfi (Università di Parma): presenterà il progetto Ormete Patrimonio orale, una collezione digitale di fonti orali per le arti della scena.