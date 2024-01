L’Antisemitismo, le ombre di oggi: "Il 7 ottobre ha cambiato il mondo. Resta un grido dall’allarme"

All’interno dello Stabat Mater dell’Archiginnasio si parla di antisemitismo, acuito dopo l’attacco del 7 ottobre di Hamas e il conflitto tra Israele e Palestina, e all’esterno scoppia la protesta contro Israele. Una ventina di antagonisti di ‘Cambiare Rotta’ contestano "Il nuovo genocidio è in Palestina", come recita lo striscione che mostrano all’ingresso, impedendo per qualche minuto il passaggio a chi vuole partecipare al convegno L’antisemitismo prima e dopo il 7 ottobre organizzato dalla Comunità Ebraica e dal Comune in occasione del Giorno della Memoria.

"Il 7 ottobre ha cambiato il mondo –, sottolinea il presidente della Comunità Ebraica di Bologna, Daniele De Paz, che invita a riflettere sul significato delle manifestazioni di solidarietà ad Israele contraddistinte dalle parole "mai più" e sull’ondata di proteste contrapposte, con volantini che invitano a boicottare i prodotti ‘Made In Israel’ e slogan antisemiti. "È uno sfregio alla memoria di 6 milioni di ebrei morti nei campi di sterminio nazisti e un campanello d’allarme che suona ormai da 100 giorni", avverte De Paz.

Il professor Asher Colombo ha illustrato i dati di una ricerca dell’Istituto Cattaneo da lui presieduto, elaborata dopo il 7 ottobre. A studenti tra i 19 e i 21 anni delle Università di Bologna, Padova e Milano Bicocca è stato chiesto di rispondere ad un questionario che conteneva 13 affermazioni antisemite. I risultati sono allarmanti. Per il 17% degli intervistati è vero che "gli ebrei muovono la finanza mondiale a loro vantaggio". Il 30% pensa che "gli ebrei si sono trasformati da un popolo di vittime a un popolo di aggressori" e il 46% ritiene che Israele si comporti come la Germania nazista.

Dati che non stupiscono il segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi, Andrea Cangini, per il quale la manifestazione come quella del "manipolo di imbecilli" davanti alle porte dell’Archiginnasio o quello dei centri sociali a Vicenza confermano l’analisi. L’antisemitismo fa parte "dell’album di famiglia del Pd di Elly Schlein. Il suo silenzio sui fatti di Vicenza non è molto diverso dal silenzio di Giorgia Meloni sui fatti di Acca Larentia". Di "due pesi e due misure" nel valutare episodi che coinvolgono cittadini israeliani parla invece Emanuele Ottolenghi.

"Negli Stati Uniti i rettori delle Università si sono schierati a favore della libertà di espressione – ricorda – tollerando anche espressioni di antisemitismo". Oltreoceano e in altre parti del mondo, inoltre, le associazioni femministe "hanno tergiversato a condannare femminicidi e violenze sessuali brutali nei confronti di tante donne israeliane rapite o uccise il 7 ottobre". "Fare memoria è una forma per combattere ogni forma di discriminazione e violenza", conclude l’assessore Bugani.

Benedetta Dalla Rovere