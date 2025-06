L’Antoniano compie 71 anni. Festa in strada

"Costruire una comunità". Da 71 anni a questa parte l’Antoniano si è posto questo obiettivo: contrastare la povertà grazie alla solidarietà e la fratellanza. Ed è anche con questo spirito che giovedì e venerdì celebrerà nella sua sede in via Guinizelli la festa di Sant’Antonio. Un momento dove la "musica diventerà pane" grazie a stand gastronomici, concerti, un ‘lunapark’ e animazione per bambini.

Nell’ultimo anno, sono state 152 le famiglie e 247 i bambini supportati solo in Emilia-Romagna mentre la mensa serve circa 300 pasti al giorno. "Dal 2023 le richieste d’aiuto sono in aumento – annuncia fra Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano –. Una crescita che raggiunge picchi del 20 per cento in più di aiuti o pasti serviti durante la giornata". Per fortuna "abbiamo una rete di oltre 700 volontari che ci aiutano", sottolinea. Però a preoccupare Cavalli è "la trasversalità" delle richieste d’aiuto, "non c’è un identikit ben definito". Saranno due giorni in cui conoscere da vicino il cuore pulsante dell’Antoniano. Così Cinzia Vecchi, responsabile Area Cultura Antoniano, illustra il programma della festa, il cui evento principale si terrà venerdì sera con l’esibizione finale del Piccolo Coro", spiega Vecchi. Non solo. Sempre venerdì si potrà visitare il Pop Up Vintage dello Zecchino d’Oro e "lo studio tv dell’Antoniano ospiterà la proiezione della docuserie, in uscita il 23 giugno, ‘II Piccolo Coro in Cina – 2025’, dedicata al tour tra Shanghai e Nanchino", annuncia Marina Calivi, autrice area Creative Production Antoniano. La rassegna è anche parte delle iniziative di Bologna Estate. "Antoniano racchiude in sé tutto il sostegno comunitario delle persone", conclude la consigliera comunale Roberta Toschi.

Giovanni Di Caprio