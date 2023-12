L’Antoniano diventa più grande. Nasce il piccolo coro di Caivano: "Chance di riscatto dopo gli orrori"

Un coro gemello per offrire una possibilità di riscatto a una comunità, partendo dalla cultura. Il prossimo anno nascerà il Piccolo coro di Caivano, formato da sessanta bambine e bambini dai quattro anni in su. Il modello originario è il Piccolo coro ’Mariele Ventre’ dell’Antoniano di Bologna e l’anima del progetto è fra’ Giampaolo Cavalli, 59 anni, direttore dell’Antoniano dal 2016.

È il piano delle due ’c’: cultura e carità. "Sono i filoni che da 70 anni ci contraddistinguono – spiega il frate – perché il 13 giugno del 1954 nasceva l’Antoniano, con la mensa per i poveri sempre aperta, se facciamo i conti da allora attiva per circa 26mila giornate, mentre il prossimo anno lo Zecchino d’Oro arriverà all’edizione numero 67".

Il Piccolo coro di Caivano riproporrà nel Comune alle porte di Napoli l’esperienza costruttiva del Piccolo coro bolognese. "Non abbiamo iniziato le selezioni, ma partiremo presto. Ci presentiamo in un territorio che non è il nostro e vogliamo essere accolti – sottolinea fra’ Giampaolo – e non percepiti come invasori. Puntiamo ad avere il coinvolgimento delle famiglie, quindi occorre prima una fase di formazione, soprattutto dopo gli episodi violenti a carico di minorenni. Abbiamo il sostegno dei ministri Gennaro Sangiuliano, Eugenia Roccella, di padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, del sottosegretario Gianmarco Mazzi e di Fabio Ciciliano, il commissario straordinario di Governo per il risanamento e la riqualificazione del territorio di Caivano". Il lavoro da fare nel luogo teatro di abusi sessuali ai danni di due cuginette, lo scorso agosto, non è poco, sarà necessario anche individuare uno spazio per le lezioni, acquistare le strumentazioni e cercare i docenti. "Ma ce la faremo", assicura il direttore dell’Antoniano, in partenza, dopo Natale, con destinazione Cina insieme al Piccolo coro. "Lì ci aspettano a braccia aperte, torniamo dopo lo stop dovuto al Covid e abbiamo in programma otto concerti, sei a Shanghai e due a Nanchino".

Sotto le Due Torri, invece, si potrebbe fare di più. "Vorremmo che il Comune e la città si dedicassero con noi a portar fuori lo Zecchino d’Oro da via Guinizelli 3. Quando sono arrivato nel 2016 – precisa –, mi è dispiaciuto osservare che tutto si realizzava al nostro interno. Io stesso, venendo da Verona, avevo solo i ricordi delle canzoni della mia infanzia. Così mi sono stupito per il fascino di un’iniziativa tanto bella, ma chiusa qui dentro. E invece sarebbe da trasportare all’esterno".

A fra’ Cavalli non manca la fantasia: "Sogno un maxi schermo in piazza Maggiore durante le giornate di svolgimento dello Zecchino d’Oro, una rete tra le scuole di canto della città, oppure un laboratorio aperto alle bambine e ai bambini, ancora da inventare. Il nostro è l’unico festival al mondo in cui gli autori scrivono canzoni appositamente per i bambini. Dovrebbe essere maggiormente conosciuto e valorizzato: Bologna vive di accoglienza e potrebbe anche diventare la città della musica delle bambine e dei bambini. L’Antoniano è patrimonio della città, non dei frati".

Nella mensa è tutto pronto per il pranzo di Natale: alle pareti spuntano disegni di Babbo Natale, addobbi e scritte di auguri: come in una casa. Qui regna la carità. "Da luglio i nostri ospiti sono in continuo aumento, sono passati da 150 a 300. Se fossimo un ristorante, aver raddoppiato i posti a tavola sarebbe indice di grande successo. Purtroppo non è così. Sarebbe bello chiudere questa mensa e tutte le altre mense per i poveri che abbiamo in Italia: vorrebbe dire che a nessuno più servirebbe aiuto per mangiare". E poi ci sono i costi. "Le spese vive si aggirano attorno ai 10mila euro a settimana per circa 2mila pasti e ogni pasto costa tra i 4 i 5 euro. L’ultima idea è quella di cercare i ’custodi’ della mensa: singoli, famiglie, aziende che dopo avere colto la dignità con cui accompagniamo gli ospiti, scelgono di sostenere la mensa per una settimana. E poi c’è l’Operazione pane e la ricerca continua di volontari. A chi volesse farsi avanti, suggerisco di leggere il sito dell’Antoniano".