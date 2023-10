’L’Aperitivo dei folli’: gli scacchi in scena La Compagnia Teatroaperto presenta al Dehon "L'Aperitivo dei Folli" di Fernando Arrabal. Una pièce tradotta e diretta da Piero Ferrarini, che gioca con simboli e scacchi per risolvere situazioni surreali. Una grande occasione per gli appassionati di teatro.