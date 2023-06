L’Apicoltura Piana festeggia 120 anni dolci come il miele "L’innovazione è fondamentale"

Una storia lunga 120 anni, senza sentire il peso dell’età ma anzi cavalcandoli, gli anni, fino a diventare una realtà ad oggi leader indiscussa sia in campo italiano che europeo. L’Apicoltura Piana in settimana ha tagliato lo straordinario traguardo delle 120 candeline, sogno o forse pura utopia se si torna col pensiero all’anno 1903, quello della fondazione, quando il professor Gian Pietro Piana, docente universitario, si trasferì da Milano in riva al Sillaro e diede vita all’azienda che porta il suo cognome. Certo non immaginava, il prof Gian Piero, che più di un secolo dopo la sua creatura avrebbe raggiunto un fatturato di oltre 23 milioni di eur, arrivando a lavorare 5 mila tonnellate di miele.

"Lavoravo nel mondo agricolo, e in questo settore volevo proseguire il mio operato, ma non mi sarei aspettato di salire un giorno al vertice di un’azienda di apicoltura. E invece è andata così, ma ammetto che è stata Piana a scegliere me, non il contrario", è stato il cappello introduttivo di Massimo Mengoli, amministratore delegato. Dopo un lungo ‘corteggiamento’ ha ceduto, e l’impressione, sentendolo parlare, è che mai scelta professionale fu più azzeccata. Non nasconde l’orgoglio soprattutto quando racconta come Piana punti ormai da anni "nell’innovazione, un tema davvero fondamentale per noi". Il rivoluzionario packaging Squeeze, il vasetto di plastica ‘a testa in giù’ che evita di sprecare miele e di sporcare stoviglie, è stato ed è un successo straordinario, una rivoluzione nel settore, "e ci tengo a dire che per la confezione usiamo il 50% di plastica riciclata, riducendo il più possibile l’impatto sull’ecosistema, ed è un tema per noi fondamentale", precisa Mengoli. Innovativo e rivoluzionario, poi, è il progetto Melixa System, un avanzato sistema di monitoraggio in tempo reale e da remoto dello stato dell’apiario, senza interferire con l’attività delle api.