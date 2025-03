L’appello alla Regione: "Sostenga l’informazione"

Una lettera-appello alla Regione Emilia-Romagna perché intervenga a tutela della stampa, a partire dalle vertenze dell’agenzia Dire e del giornalista licenziato dal Comune di Calderara di Reno, nel bolognese. E perché "rilanci al più presto" una legge sull’editoria "che dia sostegno concreto" al settore sul territorio regionale. La missiva è indirizzata al governatore Michele de Pascale e porta la firma del sindacato regionale della stampa, Aser, e della federazione nazionale, Fnsi. La lettera è stata consegnata ieri mattina al capo di gabinetto della Regione, Luca Vecchi, presente al convegno organizzato in ricordo di Graziella Fava, a Bologna.

"Ci è nota la gravità della vicenda Dire, avremo modo di dare risposta e creare le condizioni per un incontro e affiancare la vertenza", spiega Vecchi, che ha promesso di consegnare la lettera al governatore in giornata. L’incontro con de Pascale, poi, "potrà diventare un’occasione di confronto anche su altri temi più generali", afferma Vecchi.

"Di frequente ci troviamo a combattere da soli contro una politica che vede nei giornalisti un nemico – si legge nella lettera di Aser e Fnsi – contro iniziative che tendono a limitare l’azione dei cronisti (ne sono un esempio le ’leggi bavaglio’ che hanno pesanti riflessi sulla cronaca giudiziaria), contro editori che utilizzano il precariato non solo come forma di sfruttamento ma anche come metodo sistematico per condizionare il lavoro di chi dovrebbe offrire un servizio alla democrazia". Nella lettera a de Pascale si sottolinea come "anche in Emilia-Romagna il nostro settore sta subendo pesantemente la crisi" e "occorre al più presto che anche questa Regione rilanci una legge sull’editoria che dia sostegno concreto all’editoria, aiutando i giornalisti".

Vecchi era alla cerimonia di inaugurazione del monumento per Graziella Fava, un’opera che vuol tenere viva la memoria della donna morta in modo tragico e assurdo il 13 marzo del 1979. Graziella Fava era una collaboratrice domestica che si stava prendendo cura di una signora anziana all’interno di un palazzo di via San Giorgio.

La sua unica colpa è stata quella di trovarsi nello stesso palazzo della sede dell’Associazione stampa dell’Emilia-Romagna, presa di mira dal cosiddetto gruppo dei Gatti selvaggi. Qui, quel giorno di 46 anni fa, un commando di tre persone mascherate entrò e ne incendiò la sede utilizzando una bomba al fosforo, motivando l’attentato come rappresaglia a una serie di articoli sgraditi sulla morte di due terroristi di Prima linea. Lei morì a causa delle esalazioni del fumo, mentre la signora che assisteva si salvò, insieme a sua figlia. Una morte rimasta ad oggi senza colpevoli.