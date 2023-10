L’appello degli infermieri: "Emergenza, sì alla riforma"

"Basta polemiche. È ora di fare sistema per dare le migliori risposte ai bisogni di salute dei cittadini. È il momento di attuare una riforma epocale e dunque adeguare l’organizzazione al mutato contesto".

Così Pietro Giurdanella (foto), presidente del coordinamento degli Ordini delle Professioni infermieristiche dell’Emilia-Romagna, interviene a pochi giorni dall’apertura del primo Cau, Centro assistenza in urgenza, nell’ospedale di Budrio, dove il Pronto soccorso si trasformerà nella nuova struttura.

"È in atto una transizione demografica, sociale ed epidemiologica che non ha precedenti nella storia: aumentano i cittadini con cronicità e fragilità. Il sistema dell’emergenza e del Pronto soccorso, così come oggi è configurato, non è in grado di dare risposta ai nuovi bisogni di salute dei cittadini", precisa il presidente degli Opi della regione.

"Nell’ambito di questo scenario, dunque, la riforma è necessaria. E anche in questa occasione, come sempre, gli infermieri porteranno un importante contributo di competenze assistenziali e organizzative, le loro capacità di lavorare in équipe, per affrontare insieme – al fianco dei cittadini – questo grande cambiamento. È tempo di mettere da parte le strumentalizzazioni che servono solo a destabilizzare l’opinione pubblica. I cittadini hanno bisogno di sapere di poter continuare a contare su un sistema sanitario pubblico dove infermieri e medici, insieme, continueranno a fare sempre tutto il possibile per tutelare

la salute di ciascun paziente, in ogni situazione, in ogni contesto" aggiunge Giurdanella.

Un appello, quello di tutti gli Ordini delle Professioni infermieristiche dell’Emilia-Romagna, "a mettere da parte pregiudizi e strumentalizzazioni per affrontare insieme il futuro di una sanità sempre più prossima al cittadino – conclude il presidente –, come delineato dal decreto ministeriale 77", che definisce modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e la definizione dei parametri di riferimento del personale e degli obiettivi strategici di riferimento. Sui Cau, intanto, si attende ancora la firma dell’accordo tra Ausl e Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale. "Dopo aver siglato l’intesa regionale, che prevedeva, tra l’altro, l’apertura contemporanea di un Cau in ospedale e quattro sul territorio, siamo invece ancora lontani da un accordo aziendale – precisa Salvatore Bauleo, segretario provinciale Fimmg – perché al momento non sono stati istituiti i Cau territoriali come prevede l’intesa".

