L’appello del cardinale Zuppi: "Cooperare per la pace"

"Come costruire pace e dialogo tra religioni e visioni del mondo, rimettendo al centro l’essere umano e l’ambiente?". È questa la domanda che rimbomba nella suggestiva cornice della Rocca dei Bentivoglio a Bazzano, in occasione della rassegna interdisciplinare che si inserisce nel programma di celebrazioni per l’ottantesimo anniversario di Legacoop Bologna. Un interrogativo che esprime un’urgenza concreta e una priorità del nostro tempo. Ma anche, e soprattutto, un invito a riflettere su come la cooperazione possa farsi via maestra per superare i conflitti e generare relazioni fondate su giustizia e responsabilità condivisa, nel segno della pace. Un passaggio su cui si è soffermato a lungo il cardinale Matteo Maria Zuppi, ricordando come "il confronto e il dialogo sia un tassello fondamentale per ragionare insieme". Perché sebbene "imparare a cooperare insieme non sia mai semplice – spiega – è proprio nella cooperazione che risiede la chiave per trovare le risposte. Solo così sarà possibile superare sia le piccole difficoltà quotidiane sia le sfide più grandi della vita". E in un momento storico flagellato da "atroci sofferenze", è necessario trasformare "la propria paura in consapevolezza e scelta, senza mai dimenticarsi di alimentare la speranza – continua –. Bisogna tradurre la voglia di pace in concrete soluzioni e non rassegnarsi alla logica dell’impotenza. La pace non può essere soltanto una tregua, ma un modo autentico di pensarsi realmente insieme".

Una lunga riflessione che mantiene accesi i riflettori sulle atrocità dei conflitti, sulla Flotilla e sull’impegno per una pace concreta. "L’unica logica per risolvere i conflitti è quella del diritto, perché quella delle armi comporta solo distruzione – prosegue il cardinale –. Non dobbiamo arrenderci a una logica di divisione. Anche la chiesa ha una grande responsabilità: bisogna trovare ulteriori risposte e alimentare la speranza, perché senza speranza non si vive né si va avanti". Infine, "il dialogo è l’unica strada per ridurre le distanze, con l’obiettivo di ritrovarsi in un’unica casa comune e in cui vivere insieme. Se manca il dialogo ci sono solo monologhi, o peggio ancora, il silenzio, che è distruttivo". "Continueremo a cooperare e stare insieme. Ma anche a mobilitare le coscienze, tenendoci spalla spalla, proprio come le leggi del mutualismo impongono – conferma Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna —. Anche per questa ragione, il prossimo 12 ottobre saremo alla marcia PerugiAssisi, con la speranza che solo stando insieme possano realmente cambiare le cose".

g. d. c.