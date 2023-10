L’appello della Cisl a Persiceto:: "Ora serve che tutti facciano la loro parte"

Sulla Magneti Marelli, "vogliamo che il Comune di San Giovanni in Persiceto faccia la sua parte, perché è necessario l’intervento di tutti per risolvere il problema – conclude Fabio Gioli, coordinatore sindacale Cisl dell’area Nord –. Non dobbiamo permetterci di perdere quei posti di lavoro e il territorio non può permettersi di perdere quella realtà imprenditoriale, sarebbe un impoverimento".

L’appello emerge dall’iniziativa organizzata ieri a San Giovanni in Persiceto, nel Chiostro di San Francesco, dalla Cisl Area Metropolitana per trattare di comunità e di Comuni. L’obiettivo, riuscito, è stato di creare un dibattito a più voci tra istituzioni, cittadini e associazioni. "Abbiamo parlato di cos’è una comunità locale, come un insieme di soggetti che la costituiscono, portando l’esperienza e il contenuto di chi è protagonista di quella persicetana – spiega Gioli –. L’ambizione è rappresentare uno spicchio della società persicetana, affrontando il tema della partecipazione nella società: tutti gli attori del territorio devono trovare momenti di collaborazione reciproca nella quotidianità e nel momento in cui bisogna rispondere ai fabbisogni urgenti, come quelli sociali o educativi". L’ultimo argomento è quello della "partecipazione nel mondo del lavoro – continua Gioli –: ogni luogo di lavoro è una comunità in sé stessa, ma anche di comunità locale, perché è anche nel lavoro che io chiedo risposte".