L’appello di Ascom al governo: "Serve una ’fiscalità dedicata’"

Il progetto di legge per la promozione delle zone montane all’esame della Commissione Bilancio della Camera rappresenta un’occasione fondamentale per l’Appennino bolognese e le sue imprese. "Come Confcommercio Ascom Bologna stiamo seguendo l’iter legislativo e siamo soddisfatti dell’impostazione generale della proposta normativa, che riconosce la necessità di politiche mirate per il sistema montagna – spiega Medardo Montaguti, vice presidente Confcommercio Ascom Bologna –. Conosciamo bene le criticità del nostro Appennino: crisi demografica, desertificazione commerciale, connettività digitale insufficiente, difficoltà a mantenere uno standard accettabile di servizi essenziali, vocazione turistica da valorizzare con più decisione".

E Montaguti prosegue: "Se l’obiettivo della legge è la crescita economica e sociale della montagna, è necessario prevedere interventi più incisivi di ’fiscalità dedicata’. Riteniamo che occorrano agevolazioni inclusive, stabili nel tempo e con intensità di aiuto adeguate per sostenere le imprese esistenti, per attrarre nuovi investimenti e favorire il ripopolamento. Relativamente alle misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate dai giovani under 41, è necessario modificare il testo di legge prevedendo un allungamento della durata del credito di imposta. L’agevolazione non dovrebbe riguardare solo le nuove attività ma anche quelle già operative. Nella legge dovrebbero essere previste misure di incentivo sulla fiscalità locale, sostenute da un fondo alimentato con risorse nazionali, per i territori più fragili. In particolare: riduzione dell’IMU per i locali a uso negozio, alberghi, pubblici esercizi, botteghe artigiane; introduzione dell’imposta sostitutiva ’cedolare secca’ per i redditi da affitto di negozi e locali.