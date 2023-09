L’appello di Panzardi "Mai più bullismo in aula"

Tutto pronto per l’avvio dell’anno scolastico 2023-2024. Ad affermarlo è il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi nel suo in bocca al lupo a chi si appresta a varcare il portone di scuola. "Ci risiamo, la campanella torna a suonare – esordisce il provveditore –. Inizia un nuovo anno scolastico, all’insegna di alcune certezze. Sono stati nominati tutti i dirigenti scolastici, coprendo così il 95% delle istituzioni scolastiche. Soltanto per cinque istituti su 111 si è reso necessario nominare un reggente". Lo stesso vale per i "direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (Dsga): ogni scuola ne ha uno, solo per quattro si è dovuto ricorrere a un reggente". Entro fine agosto "è stato coperto circa il 97% dei posti disponibili per i docenti ed è in corso di completamento il reclutamento di tutto il personale amministrativo e tecnico. Questo significa che al suono della campanella le scuole si presentano con il personale al completo, ognuno al proprio posto". A varcare i cancelli è soprattutto "un esercito di 114.069 alunne e alunni, dall’infanzia alla primaria, dal primo al secondo grado. A questo esercito colorato, variegato, rumoroso va dedicata tutta l’attenzione e il lavoro di chi opera nel mondo della scuola: nulla avrebbe senso se non fosse finalizzato a favorire il loro benessere, la loro formazione, il loro futuro". Ecco perché, esorta Panzardi, "occorrono antenne sensibili e presenza costante per intercettare ogni segnale di malessere, di sfiducia, di fragilità. I docenti delle nostre scuole, che hanno competenza, professionalità e passione, non devono mai sottovalutare i messaggi impliciti od espliciti che provengono dai loro alunni". Ciò non va fatto "nei confronti delle bambine e dei bambini dell’infanzia e della primaria, in assoluto i più indifesi". Tuttavia, la stessa attenzione, prosegue il provveditore, "deve essere però rivolta anche ai ragazzi più grandi, che subiscono i tumulti e le ansie dell’età adolescenziale. Troppe volte la cronaca ci riporta casi drammatici, che si potevano evitare con una sensibilità maggiore. Bullismo, baby gang, isolamento, anoressia e bulimia, depressione, abbandono scolastico: sono fenomeni e patologie che vanno affrontate in modo tempestivo, prima che prendano radicata consistenza. In questa direzione andrà indirizzato ogni sforzo da parte di tutti, sempre e soltanto nell’interesse assoluto dei minori".

Infine, il racconto: "“Sentivo tanta rabbia dentro, tanta tristezza, tanta paura. Sentivo l’oscurità dentro, mi facevo del male da solo“. Queste parole sono state scritte da un bimbo di una nostra scuola e si riferiscono alle vessazioni subite da altri compagni di classe, in un crescendo di prevaricazioni, umiliazioni, prepotenze". Queste parole, "non dovranno più avere ragione di essere pronunciate: è questo l’augurio migliore che possiamo formulare per i nostri ragazzi e per la nostra coscienza di adulti".

f. g. s.