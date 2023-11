L’appello di Zuppi "Bisogna continuare a parlare della pace"

La Commemorazione di tutti i fedeli defunti è un rito antichissimo che ha più di mille anni. Esportato dalla tradizione bizantina, ci richiama non solo a ricordare le persone che hanno concluso la loro vita terrena, ma anche che l’uomo è chiamato a dare un senso alla propria vita avendo il cielo come punto di riferimento. "Il ricordo dei defunti – ha spiegato ieri il cardinale Matteo Zuppi durante l’omelia nella Chiesa si San Girolamo della Certosa - ci chiama a fare i conti con la nostra finitudine. Spesso abbiamo l’ambizione di capire tutto guardando solo alle cose terrene, ma è solo considerando le cose invisibili che possiamo realmente comprendere le cose visibili. Oggi questa comprensione ci porta alla conclusione che dobbiamo sempre più rompere i legami con il male e che oggi questi legami sono le tante guerre che si stanno combattendo nel mondo". Parlare di pace in una giornata dove dovrebbe regnare il silenzio e il ricordo può sembrare fuori luogo, ma l’arcivescovo spiega questo apparente contrasto ribadendo come sia prioritaria la richiesta di uno stop alle armi. "Bisogna parlare di pace. Ne abbiamo troppo poca nel mondo per non sentirci in dovere di parlarne. C’è la violenza e ci sono tanti piccoli pezzi di guerra che durano da decenni, quindi, a maggior ragione c’è bisogno di un grande sforzo di pace che coinvolga con le varie responsabilità i tanti attori. Abbiamo bisogno di multilateralismo e di capire che solo insieme troveremo la chiave della porta che porta alla pace perché siamo insieme. Soltanto insieme se ne esce per cui speriamo che si sia questa volontà per risolvere le varie crisi e per trovare una pace giusta e duratura".

Zuppi si è poi soffermato sul significato di questa giornata. "La memoria non è solo guardare al passato, ma è anche guardare al futuro. La vita non è soltanto quella che abbiamo alle spalle e chi si esaurisce chiudendosi in un cerchio. La vita ha il suo passato, ma guarda al futuro".

Massimo Selleri