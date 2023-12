L’appello di Zuppi: "Combattiamo l’odio che consuma la pace. Puntiamo sul dialogo"

Dal Natale del "panettone" al Natale della conversione. Il movimento è sia simbolico sia fisico con il cardinale Matteo Zuppi che nella notte del 24 dicembre prima ha celebrato la messa di Natale nella stazione di Bologna e poi si è spostato nella basilica di San Pietro, attraversando quella via dell’Indipendenza che è l’icona dell’agiatezza cittadina. "Siamo nella seconda cattedrale di Bologna – ha spiegato l’arcivescovo durante la funzione in stazione –. Spesso seguiamo molti annunci, come quelli ferroviari che stiamo sentendo, e infine sbagliamo. Dobbiamo, invece, fermarci con quelli che non hanno posto perché è lì che incontriamo Gesù, il primo che non ha avuto un luogo dove nascere. E la sua pace, attraverso di noi giunga a quanti hanno perso il proprio posto anche a causa della guerra".

Nella prima cattedrale, quella di San Pietro, arriva poi l’invito a non credere alle prospettive di una vita dove è necessario possedere per essere felici. "La povertà di Dio ci fa sentire pieni di amore – sono le parole del porporato –, non perché forti, risolti, puri e perfetti, ma perché amati e basta. Se pieghiamo tutto al nostro io, pieghiamo il Natale ad una ondata di buoni sentimenti, spesso in modo poco utile a volte in modo offensivo se confrontati con quelli di tutti i giorni. Dio viene per affrontare con noi il problema che tutti noi abbiamo della fragilità ed è per questo che nasce dove c’è il male. Natale è una buona notizia perché ci libera da una vita esibita, finta, che pensa di avere sempre tempo e infinite possibilità, una vita che ha ma non è per darci una vita dove amiamo perché amati". Conclusa questa celebrazione, il cardinale si è poi spostato nel cortile della Curia di via Altabella dove si è collegato con le pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza attive sul territorio, per fare gli auguri in diretta agli operatori al lavoro.

Durante la messa episcopale del pomeriggio del 25 dicembre, l’arcivescovo ha ricordato che un mondo di pace non è solo una questione che riguarda gli accordi tra i diversi stati, ma richiede una conversione del cuore per rompere qualsiasi legame con l’odio.

"Il nostro è un mondo in guerra, che fabbrica armi e non le distrugge e così si riarma anziché disarmarsi. Distrugge la vita e le case rinunciando a esercitare la via del dialogo e della giustizia. Ci sono davvero pochi messaggeri di pace – sottolinea il cardinale – perché il nostro mondo giudica come una sconfitta il dialogo e preferisce coltivare la forza distruttiva delle armi. Quanti cuori sono troppo armati e non danno tregua al prossimo e a volte l’odio verso qualcuno dura anni o decenni. Quante parole dette contro il prossimo, telematiche o urlate, che non restano senza frutto perché colpiscono e alimentando altro odio spengono la vita. Questo Natale ci chiede di fare pace combattendo l’odio che la consuma. Facciamo pace per questo bambino che non è un bimbo qualsiasi ma è Dio. Facciamolo a Gaza, in Ucraina e in ogni luogo perché questo Natale non sia il Natale dell’io ma il vero Natale di Dio". Domenica, alle 18, nella basilica di San Petronio, l’arcivescovo presiederà i Primi Vespri con il ’Te Deum’ di ringraziamento per l’anno trascorso.