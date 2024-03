L’appello: "Lo Stato resti tra i soci"

In attesa che il ministero delle Imprese e del made in Italy convonchi l’incontro promesso per metà marzo per fare il punto sul percorso che dovrebbe portare all’ingresso di un socio privato nel capitale di Industria italiana autobus (in lizza la cordata guidata da Maurizio Stirpe e dal gruppo Sira di Valerio Gruppioni e la Seri Industrial), le istituzioni bolognesi fissano dei paletti: la richiesta è che lo Stato resti nel compagine societaria. "La presenza di un socio pubblico che garantisca un’attenzione rispetto all’interesse pubblico che c’è in questa azienda riteniamo che sia importante. Noi riteniamo importante che Leonardo mantenga una sua partecipazione", scandisce il capo di gabinetto della Città metropolitana di Bologna, delegato del sindaco al Lavoro, Serio lo Giudice.