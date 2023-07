L’Appennino ferito Frane e smottamenti frenano i visitatori "Presenze dimezzate"

di Chiara Caravelli

Frane, la montagna che si apre in enormi voragini fino a toccare l’asfalto e spaccarlo in due. A due mesi dall’alluvione che ha messo in ginocchio il Bolognese, la conta dei danni interessa anche e soprattutto il settore turistico. Un turismo che, nel post emergenza, non sta creando particolari problemi alla città, ma continua a non far sorridere l’Appennino. Una montagna che soffre la mancanza di prenotazioni e l’escalation di disdette, con i turisti sempre più preoccupati delle condizioni del territorio nel post alluvione.

Tante le criticità, soprattutto quelle relative alla condizione delle strade, prima fra tutte la Fondovalle Savena. Già colpita a marzo da una frana nel tratto delle Gole di Scascoli, ha subito il ko decisivo con l’alluvione di maggio. "Un’infrastruttura strategica", ma ferma da mesi: nel migliore dei casi verrà riaperta a ottobre, altrimenti bisognerà aspettare fino alla fine dell’anno. Su questo punto, la task force di esperti creata in Città metropolitana, pensa a una "galleria artificiale come quelle che si vedono in Trentino".

L’idea è quella di incaricare una società di ingegneria che studi un intervento ‘salva-strada’ a lungo tertmine. "Vogliamo cercare di riaprire la Fondovalle Savena – le parole di Paolo Crescimbeni, delegato alla Mobilità della Città Metropolitana – prima dell’inverno, trovando però altre possibilità per una strada che ogni due o tre anni soffre il dissesto idrogeologico". Si tratta di una strada "strategica" che interessa i Comuni di Loiano, Monzuno, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro e anche Pianoro.

Buone notizie, invece, arrivano dalla Futa, la strada di collegamento tra Bologna e l’Appennino in direzione Firenze. Anche qui, l’alluvione ha massacrato l’asfalto a causa delle numerose frane che hanno interessato la montagna. Ma le novità non mancano: si parla di una progressiva riduzione dei sensi unici alternati in prossimità degli smottamenti, una nuova ordinanza di Anas che revoca il divieto di transito per bici e moto. Non solo, c’è l’ipotesi di una riapertura da Sabbioni a Loiano, dove ci sono problemi a un ponte. La fine dello stop per il passaggio dei motociclisti segna, indubbiamente, un punto di (ri)partenza in chiave turismo. Anche perché, come ha spiegato la sindaca di Monghidoro Barbara Panzacchi, "nel post alluvione in Appennino c’è la metà della gente che c’era l’anno scorso".

Intanto si lavora ininterrottamente per riaprire quante più strade possibili, nonostante i danni provocati dal maltempo richiederanno lavori per ancora molto tempo. Ma il tema della viabilità continua a essere centrale in vista della ripartenza del territorio, non solo per gli abitanti delle zone colpite, ma anche per i tanti turisti che vogliono visitare l’Appennino emiliano. L’ultimo aggiornamento segnala la riapertura della strada provinciale 79 ‘Pian di Balestra’ e la Sp 80 ‘Cardinala’. I tecnici della Città metropolitana segnalano anche la fine dei lavori alla provinciale 23 ‘Ponte Verzuno-Suviana’, la numero 40 ‘Passo Zanchetto’, la 62 ‘Riola-Camugnano-Castiglione’ e infine la 67 ‘Marano Canevaccia’.