L’Appennino per 365 giorni l’anno. Campagna d’autunno dell’Ascom

Innalzare i livelli di attrattività dell’Appennino bolognese, superando la stagionalità. È questo l’obiettivo della campagna di comunicazione ’Appennino bell’ambiente – emozioni da vivere in ogni stagione’, realizzata da Confcommercio Ascom Bologna per la stagione autunnale. L’iniziativa, che ha il patrocinio di Città metropolitana di Bologna, Territorio Turistico Bologna – Modena, Bologna Welcome ed è promossa in collaborazione con Federalberghi Bologna, punta, attraverso una pluralità di azioni di comunicazione on e offline, a incentivare la destagionalizzazione dell’offerta turistica della montagna. Più in dettaglio, la campagna di comunicazione, che partirà nei prossimi giorni per proseguire fino all’inizio della stagione invernale, racconterà le eccellenze dell’Appennino bolognese, fruibili 365 giorni all’anno.

Dal patrimonio naturalistico a quello storico, artistico e architettonico, dalla rete di cammini, sentieri, escursioni e trekking alla tradizione enogastronomica, senza dimenticare borghi e centri storici e acque termali, sono tantissime le esperienze e le opportunità che crinali e vallate del territorio montano offrono ad un pubblico di tutte le età. Coerentemente con la strategia di sviluppo turistico dell’Appennino bolognese delineata a livello istituzionale, inoltre, tutti i materiali promozionali prodotti per la campagna riporteranno il link al sito di eXtraBO per consentire a cittadini e visitatori di scoprire l’offerta locale di itinerari, esperienze e proposte. "L’Appennino bolognese è un territorio ricco di opportunità – sottolinea Enrico Postacchini (nella foto), presidente Confcommercio Ascom Bologna –: cultura, benessere, escursionismo, enogastronomia e sport convivono in un’offerta turistica diversificata che ha importanti margini di crescita, al di là delle stagioni tradizionali e degli attuali target di mercato. Per questo, come Associazione, abbiamo voluto promuovere un’azione di marketing che è anche un gesto di attenzione rivolto a tutte quelle imprese che ogni giorno, operando nei settori del commercio, della ristorazione, del turismo e dei servizi, contribuiscono in misura decisiva allo sviluppo socioeconomico di un intero territorio".

"La campagna di comunicazione risponde a un’esigenza precisa – aggiunge Giancarlo Tonelli, direttore generale Ascom –: superare il concetto di stagionalità e valorizzare l’offerta turistica del nostro Appennino con costanza, 365 giorni l’anno. L’autunno, del resto, è un’ottima stagione per visitare la montagna bolognese e scoprire le sue eccellenze, immergendosi in un ambiente naturale che, proprio in quel periodo, regala paesaggi particolarmente suggestivi".