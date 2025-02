L’Appennino risorto. Boom di presenze: "Anche tanti stranieri"

Il Corno alle Scale vede bianco. E la nebbia della mattina è spazzata via da un leggera nevicata. Oro bianco, da queste parti, dopo anni difficili che hanno visto l’incubo di impianti chiusi e disdette. "Non si vedeva questa neve da anni, abbiamo avuto un Natale super", è il mantra ripetuto dagli operatori del settore. E i numeri della stagione invernale confermano: secondo i dati provvisori elaborati su base Istat dall’Ufficio statistica della Regione, infatti, a Lizzano a dicembre 2024 si è avuto un +88,2% degli arrivi e un +60% dei pernottamenti rispetto allo stesso mese 2023. "Con in più la quota di turismo internazionale, da Regno Unito, Francia, Brasile e Germania soprattutto, che ha visto nel dicembre 2024 un +11,5% di stranieri rispetto al periodo 2023", fa notare l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, reduce dalla fiera del turismo di Monaco. In un contesto di ripresa, sono positivi anche i numeri complessivi dell’Appennino bolognese e modenese, che nello stesso mese hanno visto il +29,7% degli arrivi e il +26,4% dei pernottamenti, mentre gli skipass venduti sfiorano quota 22mila, più di tutta la stagione sciistica precedente.

A fare la parte del leone è il "turismo bianco, una risorsa incredibile per l’indotto della nostra montagna", sintetizza Michele de Pascale, che però guarda anche ad altre forme di attrazione turistica. Conferma Frisoni: "Dobbiamo portare visitatori tutto l’anno, puntando su un’offerta diversificata, dai cammini ai sentieri, dallo sport all’escursionismo alla bicicletta". Flavio Roda, presidente del Comprensorio Corno alle Scale, ammette che la "stagione sta andando bene, dopo due anni difficili. Siamo attorno alle 70mila presenze, con buoni numeri nel weekend, ma dobbiamo fare meglio durante la settimana". Ma se l’inverno e il periodo natalizio hanno dato soddisfazione, resta un po’ di ’nostalgia canaglia’ per gli anni d’oro del nostro Appennino, quando lo chiamavano la "Cortina dell’Emilia-Romagna", ricorda la sindaca Barbara Franchi. Qui, dove ha fatto le prime discese il campionissimo Alberto Tomba, c’erano "35 chilometri di piste sciabili, ora calate a 20 scarsi, e gli hotel sono passati da 60 a 20 negli ultimi anni", è la sintesi un po’ amara di Roda. Ma de Pascale non si perde d’animo: "Le destinazioni di altre regioni che competono col nostro bianco sono diventate difficilmente accessibili, l’esplosione dei costi le ha messe fuori mercato per tantissime famiglie. Per questo, ora, dobbiamo riconquistare 4,4 milioni di emiliano-romagnoli".

ros. carb.