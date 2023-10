"L’Appennino va vissuto anche fuori stagione"

Estendere il fascino dell’appennino bolognese a tutti i giorni dell’anno. E’ questa la nuova sfida di Confcommercio Ascom che dall’inizio del mese ha avviato una capillare campagna di marketing per far conoscere le bellezze e le opportunità che offre la montagna. Ad oggi le alture al confine con la Toscana vengono frequentate soprattutto in due periodi. Il primo è quello da dicembre a marzo, quando la neve fa del Corno alle Scale la stazione più sciistica più vicina alla città, e il secondo è quello tra luglio e agosto quando le seconde case diventano il mezzo migliore per sfuggire dalla calura estiva, e allo stesso tempo i turisti ne approfittano per coniugare il "il vivere sano" con le offerte culturali.

Rimangono sei mesi di letargo sebbene le Terme di Porretta siano aperte, i monumenti e i percorsi come la Via degli Dei siano sempre transitabili e la proposta enogastronomia alzi ulteriormente la sua qualità. In questo momento, ad esempio, vi è la possibilità di consumare il tartufo appena raccolto e se la temperatura continuerà a scendere presto sarà anche il momento dei "porcini del freddo", tanto per citare i due funghi più prelibati della montagna bolognese. "Il nostro Appennino è un territorio ricco di opportunità – spiega Enrico Postacchini, Presidente Confcommercio Ascom Bologna –: cultura, benessere, escursionismo, enogastronomia e sport convivono in un’offerta turistica diversificata che ha importanti margini di crescita, al di là delle stagioni tradizionali e degli attuali target di mercato. Per questo, come Associazione, abbiamo voluto promuovere un’azione di marketing che è anche un gesto di attenzione rivolto a tutte quelle imprese che ogni giorno, operando nei settori del commercio, della ristorazione, del turismo e dei servizi, contribuiscono in misura decisiva allo sviluppo socioeconomico di un intero territorio. Anche in questa iniziativa lo spirito di Ascom è quella di fare sistema con le altre realtà che si occupano di questo settore. Dalla Città Metropolitana ad eXtraBO, l’agenzia che si occupa dell’escursionismo e del turismo verde, tutti gli operatori sono coinvolti.

"La campagna di comunicazione risponde ad un’esigenza precisa – a parlare è Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna-:superare il concetto di stagionalità e valorizzare l’offerta turistica del nostro Appennino con costanza, 365 giorni l’anno. Costruire una nuova stagione turistica autunnale è una scelta strategica per l’Appennino bolognese perché, se da un lato si destagionalizza il movimento turistico, dall’altro si creano nuove opportunità di lavoro e crescita per il tessuto imprenditoriale locale. Stiamo anche sollecitando Tper e Trenitalia affinché vi sia un maggior coordinamento tra i vari servizi di trasporto pubblico per rendere più agevoli gli spostamenti. Questa iniziativa ha anche lo scopo di far conoscere il nostro appennino al di fuori dei confini del territorio metropolitano". L’iniziativa è promossa in collaborazione anche con Federlalberghi.