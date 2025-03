L’aquila Soona torna a casa

Soona è tornata a casa. A cinque giorni dalla fuga dalla voliera nella quale è stata allevata è stata ritrovata l’aquila che lunedì si era allontanata dall’abitazione di Bazzano dov’era tenuta dal suo allevatore. L’annuncio sulla pagina social di Ivan Parente (nella foto), metalmeccanico con la passione dei rapaci, che il 17 marzo aveva diramato una richiesta di aiuto per ritrovare l’aquilotta, nata in cattività, sangue misto di aquila reale e aquila delle steppe, che solo a maggio compirà un anno di vita. Rapace che aveva approfittato di uno stretto varco lasciato alla base della voliera e si era dileguata dal suo ‘nido’ ricavato nel giardino di un’abitazione di via Carnevali, zona residenziale di Bazzano. "In questi giorni ho ricevuto tante segnalazioni da persone che voglio ringraziare. Mi fiondavo subito sul posto indicato ma non l’ho mai avvistata. Fino a venerdì quando, dopo l’ennesima segnalazione, sono arrivato in questa grande vallata. Ho urlato il suo nome e me la sono vista arrivare da lontano ed approdare sul mio pugno. Una emozione grandissima".

g. m.