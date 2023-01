L’Arca che naviga per salvare l’Appennino

Il bilancio conta 103 progetti per la promozione, la valorizzazione, la cura del territorio e l’aiuto alle comunità dell’Appennino bolognese, che hanno avuto bisogno di circa 6100 ore di lavoro. E ancora: 40 donazioni per un ammontare di circa 54mila euro e nove progetti ancora in fase di esecuzione su tutto l’Appennino tosco-emiliano.

Questi alcuni numeri significativi accumulati dal 2011 ad oggi dal gruppo di ricerca e di volontariato Arca, Archiviazioni ricerche collettività Appennino bolognese, che, nato a Lagaro di Castiglione dei Pepoli, con il tempo si è interessato a emergenze culturali di ogni tipo e ha promosso iniziative che si sono svolte in numerosi centri della montagna bolognese. "Un lavoro continuo e capillare – rivela Fabio Righi, animatore di Arca – eseguito senza alcun contributo economico da parte delle amministrazioni pubbliche, per non gravare in alcun modo sulle tasche dei contribuenti. Ad oggi il contributo del gruppo al territorio, tra progetti, donazioni, concessioni e ricerche è stimato per circa 200mila euro". E, allora, vediamo cosa hanno riguardato alcuni di questi progetti eseguiti e in che cosa consistono le donazioni effettuate. Un anno fa, a gennaio 2022, è partito il progetto Morpheus 6 "Per aspera et astra" che ha creato il gruppo Vita (Valorizzazione inter-personale per la tutela dell’Appennino) che si occupa dell’aiuto e l’assistenza ai bisognosi, tramite la piattaforma Arca. Sempre un anno fa si è costituito il gruppo "Ercole Exploring Team del Marmo di Lagaro" che ha effettuato numerosi sopraluoghi sui cinque affioramenti, segnalati dal geologo Vinassa de Regny nei primi anni del ’900, lungo i tre chilometri di boscaglia che da Lagaro arrivano a Pian di Setta, dove è stata ritrovata la cava di marmo di Lagaro. Altri progetti sono state le pulizie nelle tane di volpe a Monte Catarelto e del castello trecentesco di Civitella.

Nell’aprile scorso a Monteacuto Ragazza è stato creato un gruppo per la cura, la valorizzazione e la promozione del frutteto dei castagni millenari di Montovolo. Invece a maggio vicino al monumento alla Madonna della Riconciliazione di Monte Catarelto, come messaggio di pace sono state installate le bandiere della Russia e dell’Ucraina. In collaborazione con Sante Tarabusi della Proloco di Lagaro, il comitato Il Pendolino e l’associazione ABC (Appennino bene culturale) nel giugno scorso Arca ha realizzato la mostra fotografica permanente sulla Linea Gotica, installata nella sala di aspetto della stazione ferroviaria di San Benedetto Val di Sambro. In luglio, con la collaborazione del Museo archeologico di Bologna, Arca ha curato l’archivio delle foto dei conii utilizzati per l’Ungaro pepolese d’oro (1700-1702) e quello delle foto della stele etrusca trovata a Monteacuto Ragazza.

Nicodemo Mele