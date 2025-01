L’archeologia della porta accanto. Otto incontri con la storia locale

Scoprire la storia della Valsamoggia attraverso l’archeologia. È questo l’obiettivo del corso "Archeologia di confine tra Bologna e Modena", organizzato dall’Università Primo Levi Aps, realtà che dal 1989 si dedica all’educazione e alla promozione culturale degli adulti. Da oggi, per otto incontri, sei lezioni nella suggestiva Rocca dei Bentivoglio a Bazzano e due visite guidate ai musei archeologici di Bologna e Modena, i partecipanti conosceranno le radici storiche del territorio, dall’Età del Bronzo fino ai turbolenti secoli che seguirono la caduta dell’Impero Romano d’Occidente. "Il corso offre una panoramica sull’archeologia della Valsamoggia, con il supporto delle collezioni custodite nel Museo Civico Archeologico di Bazzano e negli altri due musei che visiteremo. Si partirà dall’opera dei pionieri ottocenteschi dell’archeologia, attraversando, epoca per epoca, le civiltà che hanno lasciato maggiori tracce nella Vallata", spiega Matteo Tirtei, docente del corso e curatore delle collezioni archeologiche Musei di Valsamoggia.

Non è un caso che il protagonista del corso sia proprio il territorio della Valsamoggia: "Il territorio è estremamente interessante dal punto di vista archeologico – racconta Tirtei – soprattutto per il fenomeno dei ’pozzi romani’, presenti qui e nel modenese. Utilizzati tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo come nascondigli, hanno permesso di conservare intatti centinai di oggetti. Inoltre, non è da trascurare anche l’influenza e l’importanza della civiltà etrusca nella zona". Valore aggiunto del corso è poi, senza alcun dubbio, la location: "La Rocca dei Bentivoglio consente ai partecipanti di vedere e toccare con mano le collezioni del museo, immergendosi in uno spazio che è esso stesso un bene artistico e storico di grande valore". Il corso è pensato non solo per appassionati di archeologia, ma per chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina o per chi è semplicemente curioso. Il corso si terrà ogni martedì fino al 4 marzo, dalle 10 alle 12. La quota di partecipazione è di 90 euro, esclusi eventuali costi aggiuntivi per le visite guidate. Iscrizioni e maggiori informazioni sul sito dell’Università Primo Levi.

Sara Ausilio