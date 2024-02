L’Archiginnasio d’oro a Prodi. Proposta di Lepore in consiglio. L’ex premier: "Sono onorato"

Archiginnasio d’oro a Romano Prodi. La giunta ha approvato una delibera del sindaco Matteo Lepore con cui propone al Consiglio comunale il conferimento dell’importante onorificenza a Romano Prodi.

L’Archiginnasio d’oro è il maggior riconoscimento a personalità del mondo dell’arte, della cultura e della scienza che conferisce il Comune, ma la decisione deve essere approvata dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi.

La proposta di riconoscimento è, come si legge nelle motivazioni del Comune, per "il contributo scientifico nel campo dell’economia, che ha trovato positiva applicazione anche nei diversi incarichi di governo ricoperti; l’instancabile impegno profuso per animare una cultura delle istituzioni fondata sulla attiva partecipazione democratica, la cultura europeista e il profondo amore per la città di Bologna, centro propulsore e destino di tante sue iniziative, crocevia di relazioni, casa e culla di tanti affetti, che dalla sua dedizione generosa ha guadagnato lustro".

L’ex premier, già presidente della Commissione europea e fondatore dell’Ulivo, che vive sotto le Due Torri, commenta così la proposta di Lepore: "Sono onorato che il sindaco abbia indicato il mio nome per l’Archiginnasio d’oro", un riconoscimento che "rinsalda il mio profondo legame di affetto con la città".

Ma sono stati tante, quasi una quarantina, le personalità premiate con l’Archiginnasio d’oro negli anni.

Tra gli altri, il critico d’arte Eugenio Riccomini, recentemente scomparso, l’oncologo e fondatore dell’Ant Franco Pannuti, il senatore Giovanni Bersani, l’imprenditrice Isabella Seragnoli.

Ma anche il giornalista Enzo Biagi, il regista Pupi Avati, il critico letterario Enzo Raimondi e lo scrittore Riccardo Bacchelli, l’attore Gian Maria Volontè.

Non mancano all’appello Giuseppe Dossetti e il cardinale Giacomo Lercaro.

I primi quattro a ottenere l’Archiginnasio d’oro, nel 1963, quando sindaco era Giuseppe Dozza (anche lui premiato, a sua volta, nel 1966 con la prestigiosa onorificenza) furono Francesco Flora scrittore e storico della letteratura, il giurista Enrico Redenti, il pittore Giorgio Morandi e lo scienziato Giampietro Puppi.