L’architetto Andrea Trebbi: "Prima di questa rivoluzione servivano le grandi opere"

"A Bologna non c’è mai stata una trasformazione urbanistica al passo con i tempi. La Città a 30 all’ora dovrebbe arrivare a valle di una vera rigenerazione. Della quale si parla da anni, ma che non è stata mai fatta". L’architetto Andrea Trebbi fa le carte alla svolta del traffico bolognese, anche rispondendo alle parole del collega Stefano Boeri, che in un’intervista al QN ha dichiarato la sua adesione alla lettera al Mit pro-Bologna, in sostegno all’iniziativa del sindaco Matteo Lepore. "Ho letto le parole di Boeri – spiega Trebbi –, mi ha colpito il paragone con altre città europee. Parigi, Barcellona, Madrid possono essere paragonate a Bologna per l’offerta diversificata di opzioni di movimento ai cittadini? Suvvia..."

Quindi per lei Città 30 di Bologna è sbagliata?

"Non è quello il punto. Il punto è che tu devi dare all’utenza delle alternative e Bologna è indietro di 30 anni. Ricordo il post Zangheri, quando si diede l’avvio a una grande trasformazione della città. Poi quella svolta rallentò, per poi sopire completamente con Imbeni. Quindi non puoi dare alla Città 30 a chi aspetta veri interventi strutturali da tantissimo tempo".

Cosa manca?

"Bologna di grandi interventi ne ha fatti due: il Fiera District e la tangenziale. Dopo sono state perse delle grandissime occasioni. Dato incredibile se consideriamo che Bologna è in una posizione geografica con una potenzialità enorme. Tutti passano da qui e del resto la città è molto ospitale per vocazione".

Cosa servirebbe quindi per migliorare il traffico a Bologna?

"La Città 30 dovrebbe essere la cravatta da aggiungere a un completo già indossato. Invece Bologna si mette la cravatta prima ancora di mettere la doccia. Sarebbe servito prima di tutto il Passante Nord, che avrebbe alleggerito di molto la viabilità di transito sulla Città. Oggi, ogni volta mi chiedo se per andare da San Lazzaro al Meloncello è meglio attraversare la città oppure prendere la tangenziale. Un hub aeroportuale intercontinentale andrebbe sviluppato a Castelfranco Emlia, e l’area del Marconi dovrebbe ospitare un grande polo ospedaliero. E poi le aree dismesse, Staveco e Mameli. Mameli potrebbe diventare un parco urbano e museale importantissimo. Poi parcheggi, piste ciclabili che abbiano un inizio e una fine..."

Insomma, lei dice che almeno gran parte di queste trasformazioni dovrebbero anticipare la Città 30.

"Senza dimenticare lo stadio, che andrebbe fatto fuori dal centro urbano. Il Parco Nord sarebbe perfetto. La Città 30, certo, è un provvedimento che dovrebbe essere inserito in una cornice di alternative. Altrimenti, come sta accadendo ora, andare ai 30 diventa traumatico".

Il tram potrebbe mitigare il blocco del traffico?

"Non so se sia meglio il tram della metro, o dei bus. Ma chi si occupa di queste cose dovrebbe mettere mano una volta per tutte alla struttura della mobilità della città. Invece siamo fermi"

Paolo Rosato