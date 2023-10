L’architetto Cucinella inaugura gli Stati generali dell’infanzia

È affidata alla lectio brevis ’I luoghi dell’apprendimento’ di Mario Cucinella l’inaugurazione degli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza, prevista per oggi alle 12.30, presso la Mediateca di San Lazzaro. La tre giorni organizzata dal Comune, in partnership con Nomisma, il patrocinio della Regione e della Città metropolitana, ha l’obiettivo di confrontarsi sulle azioni da intraprendere per invertire la tendenza della denatalità, elevando la qualità di vita degli adulti del futuro in termini di sostenibilità economica e sociale. L’iniziativa si apre quindi sul tema del progettare nuovi spazi per l’insegnamento e l’apprendimento, con un ideale collegamento all’esempio del polo scolastico cittadino Campus Kid - progettato da Mario Cucinella Architects e in fase di completamento.

Tanti gli eventi organizzati per questa tre giorni. Ad alternarsi sul palco, oltre 50 ospiti i cui interventi rappresenteranno un’analisi e un confronto su come costruire una società in cui bambini e ragazzi possano vivere felici, lungo tre percorsi tematici: ‘genitorialità’, ‘infanzia’ e ‘adolescenza’. Tra gli appuntamenti, l’indagine delle trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi decenni insieme alla direttrice dell’Istat Linda Laura Sabbadini, il sociologo Paolo Crepet e la lectio dello psicanalista Massimo Ammaniti e del teologo Vito Mancuso. Ancora, tra i nomi attesi: il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, lo scopritore dei neuroni a specchio; il grande autore di cruciverba Stefano Bartezzaghi; l’ex magistrato Gherardo Colombo che condividerà con gli studenti la propria conoscenza ed esperienza sul tema giustizia. Nel programma, sarà dato spazio inoltre a un confronto attivo e partecipato tra sindaci. Il programma è consultabile sul sito statigenerali2023.it e tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

z. p.