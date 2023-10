L’architetto Cucinella resta ottimista: "Ma la strada giusta è la pedonalizzazione"

Così come è stato risolto il problema della Torre di Pisa,

"così ci sono le competenze" anche per salvare la Garisenda. Sapendo però che "la strada è pedonalizzare le città".

Ne è convinto l’architetto Mario Cucinella, che affronta la questione della Garisenda a margine degli Stati generali dell’infanzia e dell’adolescenza a San Lazzaro. "È un problema squisitamente tecnico – ragiona Cucinella – perché bisogna capire come queste pietre e questo materiale come reagiscono. È chiaro che il passaggio di tanti bus pesanti, che producono vibrazioni, con una struttura un po’ in fragilità, alla lunga può avere effetti".

Ma per la Garisenda, sostiene Cucinella, "non credo che ci sia un rischio crollo. Però è chiaro che il passaggio dei mezzi pesanti può incidere pesantemente".