L’architetto:: "La Montagnola sarà più verde"

A Bologna quello della Montagnola è conosciuto da tutti come parco o giardino, ma a guardarci bene viene fuori che in realtà solo un terzo della sua superficie è ricoperto da verde: una percentuale che potrebbe essere raddoppiata grazie al progetto elaborato dall’architetto paesaggista Michel Desvigne, uno degli esperti ingaggiati dal Comune per immaginare il futuro del centro storico.

Desvigne, in collegamento da Parigi, ha presentato il suo studio nel corso del convegno ’Primavera dell’urbanistica di Bologna’ che si è svolto nei giorni scorsi al Modernissimo. Analizzando la Montagnola "ci siamo accorti che il parco è in una situazione critica, come quasi tutti i centri storici oggi". Perchè in realtà, segnala l’architetto, il parco è pieno di aree sopraelevate, percorsi in asfalto ’giganti’, terra battuta ovunque, aree attrezzate con poca erba: alla fine "la presenza vegetale al suolo è poverissima", tanto che "la superficie a verde corrisponde solo al 32%".

Desvigne prende come modello alcuni progetti simili già eseguiti a Parigi e soprattutto a Tolosa, dove la vegetazione è stata piantata anche nelle vicinanze di edifici tutelati dall’Unesco e su aree archeologiche: un esempio "molto stimolante". Ci sono "grandi margini" per invertire la rotta.

Il progetto preliminare di cui parla Desvigne prevederebbe di ricreare prati nelle zone assolate e poi arbusti e sottobosco nelle altre nonchè di "ridurre con forza i percorsi carrabili e pedonali". Anche la fontana, "oggi un po’ in disuso – continua il paesaggista – potrebbe diventare una piazza più ludica, non toccando la figura storica ma cambiandone totalmente l’uso". Alla fine si può "arrivare ad una percentuale del 62% di suolo dedicato alla vegetazione", afferma Desvigne