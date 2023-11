L’archivio comunale torna dal lungo esilio

"Ciascuno di noi ha una piccola grande storia che vale la pena di essere raccontata". Con questa citazione anonima il sindaco di Sala, Emanuele Bassi (nella foto), ha annunciato che la nuova sede dell’archivio storico comunale inizia a prendere forma. Si trova al piano superiore della Casa della Salute di Sala, in via Giotto, a Padulle.

"Grazie a un intervento di 280.000 euro – spiega il primo cittadino –, finanziato dall’amministrazione comunale, i lavori attualmente in corso consentiranno di riportare nel nostro territorio, il prezioso patrimonio dell’Archivio storico". La documentazione dell’archivio storico comunale anteriore al 1869 andò quasi completamente distrutta durante i celebri moti del macinato del 1869. Il 7 luglio 1868 venne istituita la tassa sul macinato, entrata in vigore il primo gennaio 1869. Si trattava di un’imposta che voleva trarre vantaggio dal settore trainante del Paese, quello agricolo, e che tassava la quantità di cereali macinata dai singoli mulini.

I moti contro la tassa sul macinato nel 1869 causarono l’incendio dell’archivio storico comunale di Sala, comportando la perdita di fonti necessarie per la ricostruzione della storia locale. Il Comune di Sala, con sede in via Saletta in località Sala, fino al 1871 e poi a Padulle, conservò l’archivio storico nel municipio fino al 1969. In quell’anno, in occasione dei lavori di demolizione e ricostruzione del municipio alluvionato nel 1966, l’archivio storico fu temporaneamente trasferito nella ex scuola di Bagno di Piano, per poi tornare nella sede originaria a intervento ultimato. La stessa alluvione fu purtroppo causa di notevoli danneggiamenti alle carte.

"In tempi più recenti – prosegue Bassi –, a seguito del terremoto del 2012, l’archivio è stato protagonista di un ulteriore spostamento per alleggerire le strutture del municipio attuale e procedere alle operazioni di consolidamento. E, infine, di un ultimo temporaneo trasferimento al di fuori del territorio comunale in attesa di individuare un locale più ampio e idoneo alla sua conservazione anche tenuto conto dei più moderni criteri di conservazione. Il locale appunto di via Giotto". Nell’occasione l’amministrazione comunale comunica che il servizio di accesso agli atti è sospeso dal 29 novembre al 31 dicembre per consentire le opportune operazioni di ricollocamento dei documenti nella nuova sede.

Pier Luigi Trombetta