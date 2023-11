L’archivio storico e i suoi documenti

Domani, a Crevalcore, nella Sala Alpi, alle 17, si terrà la seconda conferenza dal titolo ‘Una Storia in Comune: l’archivio storico si racconta’: breve rassegna dedicata alla divulgazione e alla valorizzazione dell’archivio storico di Crevalcore’. Durante l’incontro saranno esposti i recenti interventi di perfezionamento dell’inventario. Verrà inoltre data voce agli studiosi. Al termine sarà possibile visitare l’archivio e visionare documenti selezionati per l’occasione. "Il nostro archivio storico – spiega Mariarosa Nannetti assessore alla Cultura – dispone di diversi fondi. Ultimamente siamo intervenuti per permettere una consultazione alla portata di tutti. L’archivio storico con i suoi preziosi documenti mette nero su bianco il continuo evolversi della società di un territorio".