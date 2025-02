L’arcivescovo Zuppi in visita pastorale nelle parrocchie

Una visita speciale, quella in corso in questi giorni e che terminerà domani, in territorio di Budrio da parte dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi. Il cardinale è in visita pastorale alla Zona di Budrio dove sta incontrando le parrocchie, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, gli operatori pastorali e tutte le comunità presenti sul territorio. Spazio anche al dialogo con i giovani, le famiglie, gli anziani, gli ammalati, e visite alle chiese e ad alcune strutture di cura e aggregazione.

Oggi, alle ore 17.30 l’arcivescovo Zuppi sarà nella parrocchia di Pieve, in via Pieve, 2, dove celebrerà la messa con i bambini e i ragazzi. In serata, poi, sempre oggi, alle ore 21, nella parrocchia di San Lorenzo il cardinale interverrà all’assemblea di Zona sul tema "Eccoci manda noi!". Domani, infine, alle ore 11, nella parrocchia di San Lorenzo l’Arcivescovo celebrerà la Messa conclusiva.

"Mentre nelle parrocchie – afferma Roberto Agostini, presidente della Zona Pastorale di Budrio – iniziavamo a progettare qualche novità, questa visita ci dona un’occasione preziosa per uscire fuori e guardare alla nostra terra ed alla sua gente con uno sguardo rinnovato e aperto. Ci stiamo preparando con gioia e trepidazione a ricevere la Visita dell’Arcivescovo perché le Zone sono nate come espressione di una Chiesa missionaria e sinodale che mette al centro la necessità di annunciare a tutti il Vangelo".

z. p.