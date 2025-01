L’arcivescovo Zuppi: "La Natività ci accoglie"

Fin dalla sua prima edizione, il cardinale Matteo Zuppi ha accompagnato e promosso il concorso ’Vota il tuo Presepe’.

"Molti di noi hanno iniziato ad allestire il presepe – sono le parole dell’arcivescovo – per arredare la casa durante le feste natalizie, rafforzando così l’idea che il presepe è una casa che accoglie tutti e, infatti, poi allargano questa casa agli amici per allestirlo in altri luoghi. L’altro giorno un bambino mi ha chiesto quante volte nascesse Gesù perché tutti gli anni noi festeggiamo il suo arrivo. La domanda era molto carina e, in effetti, grazie al presepe la memoria e il ricordo rivivono e ci introducono nella bellezza del Natale. In realtà è una meraviglia molto semplice di cui, però, abbiamo bisogno. In ognuno di questi presepi viene rappresentata l’umanità in molte delle sue sfaccettature quotidiane grazie alle persone e ai luoghi raffigurati".

Una varietà che il concorso rappresenta perfettamente con le natività che arrivano da tutto il territorio metropolitano.

"L’inventore del presepe è San Francesco – conclude Zuppi – e che cosa ha fatto 800 anni fa? Andò in una stalla, chiamò un contadino che era appena diventato padre e in quel bambino neonato tutti videro il volto di Gesù. Tante raffigurazioni che fanno vedere la vita così com’è, con i suoi momenti belli e quelli brutti, anzi bruttissimi come l’alluvione. Le bellezza del divino con la sua spiritualità entra nelle nostre case e nelle nostre esistenze e assume una dimensione umana abbracciando le nostre debolezze e le nostre fragilità. In questa unione tra lo spirituale e il quotidiano c’è il segreto della vita che è molto più preziosa di quello che noi pensiamo".