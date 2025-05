L’Arena Orfeonica riaccende le notti estive. Stasera ’Sonata per tubi’, poi letture e teatro

Musica inconsueta o circo inedito? Con questa domanda che ci introduce allo spettacolo ’Sonata per tubi - Arie di musica classica per strumenti inconsueti’, si apre questa sera alle 20,30 l’edizione di ’Notti Orfeoniche’ all’Arena Orfeonica di via Broccaindosso, luogo-cortile che conserva un fascino senza tempo. Serate musicali, teatro, letture ad alta voce, presentazione di libri con La confraternita dell’uva, le serate musicali di Orfeonica in Jazz a cura di Federico Occhiuzzi con otto appuntamenti e l’amatissima rassegna cinematografica di agosto: ecco tutto quello che succederà fino al 4 settembre. Ma si comincia stasera (ingresso a offerta libera) con la Compagnia Nando e Maila animata da Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani e Marilù D’Andria, che propongono un circo dell’invenzione cantato e suonato dal vivo, alla ricerca delle possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformati in strumenti musicali. Domani alle 21,15, in una serata di raccolta fondi per Sos Mediterranee, si proietta ’Real People’, di Olmo Parenti, girato a bordo della Ocean Viking, cui seguirà il recital di Enza Alejandra Prestia. Ecco il primo giugno, risuonare il jazz dell’HarpBeat Trio di Ottavia Rinaldi (ingresso 5 euro), arpista che suona con Carlo Bavetta al contrabbasso e Andrea Varolo alla batteria: la direzione musicale del Trio è caratterizzata da un irrinunciabile interplay tra i musicisti, richiesta obbligata da parte delle composizioni originali di Ottavia che si fondono con il desiderio di innovazione e coinvolgimento di uno strumento come l’arpa. Per gli incontri letterari il 17 giugno presentazione del libro ’La Cecilia’ di Michela Panichi (ed Nottetempo); il 19 il graphic novel ’Viaggio in Italia’ di Pietro Scarnera, Coconino Press; il 15 luglio ’Dove cadono le comete’ di Vito Di Battista (Feltrinelli) e il 22 luglio ’Una delle tante’ di e con Nicole De Leo (ingresso 5 euro). Il 27 giugno per ’Ad alta voce’ Olga Durano e Andrea Trombini leggono Palazzeschi.

Benedetta Cucci