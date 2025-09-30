Larghetti: "Città 30, ora più controlli"

"Finalmente arrivano nuove agenti di polizia locale, che vediamo tirate per la giacchetta da tutte le forze politiche. Per qualcuna dovrebbero andare come teste di cuoio allo scontro fisico con criminali e balorde, anziché lasciare questo lavoro alla polizia di Stato. Perché si sa: il Comune deve occuparsi di tutto quello che dovrebbe fare il Governo. Dagli affitti brevi all’ordine pubblico, l’importante è sempre dare la colpa al Comune". Neanche il tempo di annunciare le nuove assunzioni della Giunta, che scatta la bagarre politica. Simona Larghetti, capogruppo di Avs in Regione, prende parola in Consiglio comunale per Coalizione Civica, di cui è consigliera: "È evidente che il presidio sulle strade è invece un’attività in cui gli agenti della Locale sono insostituibili. I dati diffusi parlano chiaro: l’eccesso di velocità è il problema principale negli episodi di violenza stradale. Nonostante qualcuno, soprattutto dalle destre, continui a ridicolizzare la questione della velocità e a parlare di ‘guerra ai velox’, la realtà è che morti e feriti sulle strade ci sono perché si va troppo forte. Il Comune ha assunto 50 nuovi agenti e altri 50 arriveranno anche per poter fare più controlli sui limiti di Città 30".

Quello della Città 30 è proprio uno dei nodi da strecciare per Larghetti, che cita 1.111 incidenti nel 2025 e 333 sanzioni per eccesso di velocità: "Non è un vezzo ideologico, ma un impegno concreto per salvare vite. Speriamo che aumentino le pattuglie, bisogna capire se cambierà in concreto il programma dei controlli su Città 30, che sono passati da 60 pattuglie a settimana a 12, con effetti evidenti sulla sicurezza. Le forze politiche sono disposte a contribuire a una battaglia sulla velocità? Perché è qui che si gioca la differenza tra una città che protegge i suoi cittadini e una che si arrende a slogan".

Dopo l’annuncio sono arrivate anche le reazioni dell’opposizione. Per Francesca Scarano, capogruppo in Comune di FdI, "altro che Città 30, a Bologna i problemi sono auto vandalizzate, borseggi, aggressioni e degrado. Il Comune con le assunzioni è già in ritardo di quattro anni, ora dia priorità alle vere esigenze".

"Negli annunci c’è un grande assente: la sicurezza – insiste Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega –. Ci sono strumenti come il taser che l’amministrazione ha deciso di non adottare".

Toni più morbidi da Forza Italia: "Accogliamo con favore la notizia dell’incremento di organico – chiosano Paolo Giusti, responsabile Dipartimento Sicurezza e Decoro urbano, e il capogruppo in Comune Nicola Stanzani –. Ora l’auspicio è che queste risorse siano realmente dedicate alla sicurezza, al contrasto al degrado, alla tutela del decoro e alla gestione della sempre più complicata viabilità".

Francesco Moroni