Largo ai giovani nel libro di Atti

A raccontare la storia dei giovani vignaioli emergenti nei Colli bolognesi ci ha pensato, con un taglio personalissimo e un entusiasmo che si coglie lungo il centinaio di pagine del suo recentissimo libro, il sommelier Alessio Atti, che grazie al comitato soci di Emilbanca di Argelato ha acceso un faro su una nuova generazione che si è già affacciata alla ribalta della scena enologica non solo locale.

C’è chi ha rilevato (e salvato) un’azienda-simbolo della storia del vino ‘made in Bologna’ come le Terre Rosse Vallania di Zola Predosa. Chi ha raccolto il testimone del nonno novantenne scommettendo sulla possibilità di fare vino naturale in un contesto ambientale quasi incontaminato come Casa Piana a Castello di Serravalle. E c’è il giovane Alessandro Fedrizzi che tre anni fa, a 27 anni, dalla guida ’Slow Wine’ ha ricevuto il riconoscimento di miglior giovane vignaiolo d’Italia.

Alcuni esportano tutta la loro produzione all’estero, altri hanno riscoperto vecchi vitigni come il Negrettino, l’Alionza o il Montuni.

A ognuno Atti dedica una narrazione fresca, con la descrizione dei loro vini e l’appropriato abbinamento con la generale tradizione gastronomica bolognese.