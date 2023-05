L’Arnacromia e l’importanza delle sfumature

Gianmarco

Marchini

La premessa, doverosa, è che Thiago ha compiuto un capolavoro. Questa convinzione resisterà a qualsiasi risultato di Empoli e probabilmente oltre i titoli di coda della stagione. Perché, più dei punti e dei piazzamenti, Motta ha ridato identità, gioco e ambizioni, rivalutando (forse addirittura sopravvalutando) un Bologna emotivamente esausto. Ma questa ricchezza non dà l’immunità dalle critiche (se costruttive, ovviamente). E allora arriviamo al punto dove tutta la città ieri si è incontratascontrata: la mancata convocazione di Arnautovic per Empoli, punta di un iceberg dove infortuni, malumori e posizioni si mescolano prestandosi a una, nessuna e centomila verità.

Motta avrebbe potuto convocare l’austriaco? Crediamo di sì. La letteratura di questa stagione è piena di giocatori ritenuti indispensabili e impiegati anche a mezzo servizio (Pioli con Giroud, Inzaghi con Lukaku, Mourinho con Dybala, etc). Fosse solo per un assalto finale. Thiago avrebbe potuto portare Arna, poi, forte di una condizione precaria e magari di un risultato al sicuro, lasciarlo serenamente a guardare. Nessuno avrebbe potuto dissentire. Ma escluderlo a prescindere, perché? "Marko è stanco, deve riposare", ha spiegato Motta. Ma riposare il 4 maggio quando tra un mese ci infileremo tutti le infradito? Sarebbe interessante sentire la campana dell’austriaco che ha lavorato come un matto per rientrare, non per guadagnarsi il riposo. Ma ormai viviamo nel pallone che non parla e men che meno spiega (nota bene: a domanda di un cronista, Thiago non ha parlato assolutamente di scelta concordata). Così si finisce inevitabilmente per alimentare un caso, laddove peraltro non c’è bisogno di fare troppo cinema perché il poco feeling tra allenatore e giocatore è noto (tanto da richiedere in tempi non sospetti un confronto alla presenza dei dirigenti). Noi siamo per l’Arnacromia: crediamo che il tocco dell’austriaco possa ancora valorizzare il Bologna. Nel calcio esistono eccome le sfumature. E poi scusate, ma la favola che tutti i giocatori sono uguali non è vera: alcuni al venti percento valgono più di altri al cento percento.