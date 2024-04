L’arrivo dei giovani dall’Est: "Vogliamo essere come voi"

Due anni fa sono arrivati da noi nuovi compagni provenienti dall’Ucraina, a causa della guerra. Per loro, all’inizio, non è stato facile. Alcuni hanno dovuto cambiare molte case. La nostra scuola invece è stata da subito un punto di riferimento. Li abbiamo accolti a braccia aperte. Un modo, inusuale ma efficace, per farlo è stata una partita di scacchi. Una nostra compagna Ucraina ricorda: "Mi è venuta voglia di essere una di voi, volevo essere anche io brava in qualcosa. Imparare l’italiano mi ha dato il coraggio di imparare anche altre lingue". Tra noi c’è anche una ragazza per metà russa: il russo è la sua lingua madre. Un giorno di lezione, per noi, è come un giro del mondo. I nostri professori, infatti, provengono da molti Paesi differenti. Instaurare con ognuno di loro un rapporto autentico ci serve per conoscere diversi modi di insegnare e di apprendere. "A cosa servirebbe la scuola se non ci preparasse ad affrontare un futuro pieno di esami?", dichiara una nostra compagna. Nella vita, come è noto infatti, gli esami non finiscono mai.