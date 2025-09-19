L’arte bolognese, che dono a Casa Saraceni

Incrementare il patrimonio artistico con donazioni e acquisizioni significa custodire intatta la memoria storica di una città, tutelandola per valorizzarla. È il caso della Fondazione Carisbo che, negli anni, ha incrementato i suoi valori artistici con donazioni esposte a rotazione. Oggi alle 15 nelle sale espositive di Casa Saraceni (via Farini 15) apre la mostra Per la Storia di Bologna. Donazioni e acquisizioni d’arte della Fondazione Carisbo (2017 – 2025), dove si ammireranno dipinti, sculture, disegni e incisioni che integrano le raccolte, cui la Cassa di Risparmio in Bologna ha dato vita nell’arco di un secolo, poi passate alla Fondazione. L’esposizione, che chiude il 30 novembre, è curata da Angelo Mazza, conservatore delle Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione.

Tra le donazioni di opere antiche risaltano il modelletto di Jacopo Alessandro Calvi per il grande dipinto con San Francesco implora la protezione sui pellegrini, esposto nella chiesa di Santa Maria della Vita (dono di Michelangelo Poletti); il Ritratto di papa Lambertini eseguito nella bottega di Pierre Subleyras e il volume Statuta Urbis Ferrariae del 1624 (doni di Antonietta Di Marzio Gaist); La caccia giocosa. Invenzioni di Gioseffo Maria Mitelli del 1745 (donazione di Piero Paci e Giovanna Bolelli). Le donazioni più cospicue riguardano il ‘900 – e per la mostra ne è stata fatta una forte selezione – lasciando però intatto il valore di artisti che hanno avuto un ampio raggio di azione, anche internazionale, come il caso di Bruno Pulga e di Concetto Pozzati. E ancora opere di artisti che hanno mantenuto saldi i rapporti con la città come Italo Cinti e Francesco Giullari o che spesso si sono fatti valere in qualità di docenti dell’Accademia di Belle Arti o del liceo artistico o dell’Istituto d’Arte come Emilio Contini, Corrado Corazza, Ugo Guidi, Ilario Rossi, Luigi Vignali e altri. Alcuni di questi artisti con le relative opere sono state, nel passato, anche oggetto di mostre personali provviste di catalogo. L’incremento delle donazioni alla Fondazione è un segnale di sensibilità che prova la generosità di privati cittadini che rinunciano alla proprietà di beni in favore della collettività, mettendo a disposizione del pubblico opere che altrimenti sarebbero state apprezzate da una ristretta cerchia di persone. In questo modo la Fondazione può inserirle in un circuito artistico e completo di alto livello per la città.

Orari: martedì – venerdì 15 -18; sabato e domenica 10 – 18. sabato 27 settembre 10 – 23; domenica 28 10 – 19.