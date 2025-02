L’arte colora anche il Modernissimo

Dal ritratto di Mark Rothko con i suoi astratti impasti di colore a quelli di Ernest Cole e Martin Parr, maestri della fotografia, dalla storia dei Gaznevada, band bolognese synth-pop/no wave della scena anni Settanta/Ottanta al documentario sulla poeta Patrizia Cavalli scomparsa nel 2022, Art City presenta da oggi al 14 febbraio al Modernissimo, un programma intrigante e cinematografico dedicato alle arti. La retrospettiva curata dalla nostra Cineteca in occasione di Arte Fiera, riserva anche titoli dedicati ai film d’artista con frammenti della storia del cinema e a lavori che tratteggiano figure di grandi critici.

E si apre oggi alle 18 con un film che indaga le grandi esposizioni internazionali "usate" come terreno di affermazione politico-culturale: è il caso di Taking Venice di Amei Wallach (2023), costruito con rari filmati di repertorio e come una spy story, la cui protagonista è la Biennale di Venezia del 1964, usata come banco di prova dal governo Usa, all’apice della Guerra Fredda, per combattere il comunismo anche attraverso la cultura. Domani alle 16 ci sarà l’inizio dell’omaggio a Eugenio Riccòmini, con le immagini di una trilogia di conversazioni che si tennero nel 2013 al Teatro Celebrazioni, filmate da Giovanni Mazzanti e prodotte dalla sua Mazzanti Media, tra cui Russia: gli occhi sull’Europa.

La voce di Luca Verdone ci accompagna l’8 febbraio alle 18 in un viaggio sentimentale sul padre Mario nel documentario da lui girato Mario Verdone. Il critico viaggiatore, aprendoci la casa di famiglia a Cantalupo, dove i fratelli Verdone, lo stesso Luca, Carlo e Silvia, insieme al marito di lei Christian De Sica, si danno appuntamento per riordinare l’archivio tra i quadri, le fotografie e i libri che li aprono ai ricordi. Marco Bolognesi combina invece tecniche artigianali e digitali, rielaborando e riassemblando fotogrammi di film di culto sci-fi anni Sessanta e Settanta nel suo lavoro The Truth of Sendai City, il 9 febbraio alle 21,15 e Pascale Bouhénic ci restituisce lunedì 10 alle 18,15 la figura leggendaria di Mark Rothko, che si è posto l’obiettivo di creare, con una pittura quanto più astratta possibile, una rappresentazione del dramma umano. col fine di "curare il mondo". Chiude il 14 febbraio alle 16 I am Martin Parr di Lee Shulman, Inghilterra on the road con uno dei più grandi fotografi degli ultimi cinquant’anni la cui mostra Short&Sweet all’Archeologico è stata una degli eventi del 2024.

Benedetta Cucci