L’arte decorativa salvata dal conte collezionista

La storia dei musei di Bologna non è stata opera dei soli pionieri nello studio della natura, dell’anatomia, dei reperti delle civiltà più antiche, ma ha visto sfilare una serie di grandi figure che, fino ai nostri giorni, l’hanno portata a gareggiare con le più nobili e acclarate città d’arte d’Italia. Francesco Malaguzzi Valeri, il conte che fu soprintendente alle Gallerie di Bologna nel primo quarto del secolo scorso, fu certamente uno storico dell’arte e un funzionario di tempra speciale, se riuscì a superare il pregiudizio accademico, vera fissazione della storiografia italiana, che il concetto di ’arte’ riservava ai tre ordini vasariani: pittura, scultura, architettura.

Siamo tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento e da decenni continua l’inarrestabile esodo di opere italiane verso gli Stati stranieri: la mancanza di un mercato nazionale organizzato, l’estinzione delle grandi famiglie, l’aggravarsi della povertà, soprattutto al Sud, sono le ragioni principali che portarono i maggiori musei d’Europa e d’America ad acquisire una moltitudine di capolavori che ancora oggi risultano il maggior vanto di istituzioni quali Berlino, Londra, Vienna, New York.

Se l’esodo dei dipinti cominciò ad arrestarsi verso la fine del secolo, la dispersione dei mobili, dei bronzi, degli strumenti musicali continuò imperterrita. Ed ecco Malaguzzi Valeri. Per reagire allo "sperpero di oggetti d’arte decorativa" che aveva raggiunto limiti intollerabili al punto che Bologna veniva definita la ’mecca degli antiquari’ ("un solo istituto aveva potuto acquisire ben 63 cassoni rinascimentali"), il soprintendente cominciò a raccogliere gli oggetti che la storiografia italiana da sempre giudicava come ’minori’: manufatti a cui si dovette attribuire l’aggettivo di ’industriali’, in mancanza di altre definizioni plausibili, soprattutto non ’decorative’ "perché tavoli, cassettoni, seggiole e altri oggetti delle nostre case, anche se bene ornati non hanno un compito decorativo…", o ’applicate’.

Nel 1784, il marchese Giuseppe Davia, ultimo della stirpe, aveva lasciato il palazzo di Strada Maggiore e la sua collezione di opere d’arte all’Opera Pia Davia-Bargellini. L’edificio, che vanta una delle rare facciate cittadine prive di portico, presto ospitò la raccolta, disposta nelle ampie sale del pianterreno (Museo Davia Bargellini, da martedi a giovedi 10/15, venerdì 14/18, sabato e domenica 10/18,30). Il conte collezionista acquistava per lo Stato cornici, mobili, canterani, consoles, statue, tabernacoli, ventagli, orologi, reliquari, che cominciarono a entrare, quasi naturale destinazione, nelle medesime sale del palazzo, alternandosi ai dipinti di famiglia.

Uno dei capolavori di Vitale da Bologna, la Madonna dei Denti, si trova così a condividere gli spazi del modello di casa in miniatura, non un giocattolo, ma un piccolo edificio di gusto e arredo settecenteschi che si aggiunge ai tanti minuti saggi di mobilia che venivano mostrati al committente prima dell’esecuzione. Alcuni automi girevoli al battere delle ore dimostrano come anche il palazzo Pubblico di Bologna avesse, al pari di Bruges o Norimberga, un suo complesso meccanismo per segnare il tempo.

Ciò che Malaguzzi Valeri scova e salva, che possa ancora mantenere una sua funzione di esempio, potendosi riprodurre, come nel caso dei battenti, le chiavi, le finiture in bronzo, si allinea sotto la nobile schiera dei quadri e delle terrecotte che rivelano, accanto al miglior Settecento dei Franceschini e dei Crespi l’eccelsa qualità della scultura che a Bologna ha il nome di Mazza, Piò, Scandellari, Tadolini, De Maria. Ma l’implacabile e curiosa voracità di Malaguzzi Valeri lo porta a impadronirsi di un teatro con le marionette, sagacemente recuperato da varie destinazioni, della sontuosa carrozza, forse già di casa Pepoli, che pare completamente attrezzata per una prossima uscita: tutti oggetti che, dopo più di un secolo, mutuano le reciproche sorti, quasi uscendo da una dimora unica, dal primo all’ultimo piano.