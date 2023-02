"Far entrare in maniera sistematica un quotidiano come il Resto del Carlino nelle classi significa avvicinare le nuove generazioni a uno strumento che può sembrare vecchio, ma che, in realtà, conserva un valore eccezionale che non va disperso". Daniele Ravaglia (nella foto), direttore generale di Emil Banca, sponsor che da anni affianca il progetto, sembra non avere dubbi sull’importanza di una corretta informazione. "I ragazzi d’oggi sono sommersi dalle informazioni: televisione, social, siti di ogni genere generano notizie ogni secondo e distinguere tra ciò che è vero e ciò che è falso non è né facile né immediato. Questa iniziativa, avvicinando i giovani alle redazioni, punta a dotarli di quegli strumenti che li aiuteranno a non sbagliare valutazione. Far vedere da vicino come funziona un quotidiano, come lavora un giornalista serio, come ci si confronta con le fonti, come capire se sono attendibili o meno sarà sicuramente un’esperienza utile per la formazione dei ragazzi. Leggere il giornale tutti i giorni, che sia digitale o di carta, è un’abitudine salutare: è un’arma contro le fake news". Non solo: "Far diventare le classi redattori per un giorno ci aiuta a comprendere meglio quali sono le aspettative e i bisogni dei ragazzi e qual è la loro visione del mondo – continua Ravaglia –. Nelle scorse edizioni le classi hanno trattato tantissimi temi, dall’olocausto all’ambiente, dal bullismo alla solidarietà. Personalmente, ho apprezzato molto gli approfondimenti sulla nostra storia e sulle tradizioni locali, un patrimonio culturale che non va dimenticato. Come Istituto, invece, ci fa piacere che in tanti si siano concentrati sui temi della sostenibilità, un aspetto a cui teniamo particolarmente e che abbiamo anche integrato nel nostro piano strategico. Tra i nostri obiettivi, c’è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile anche al punto di vista culturale, per questo abbiamo pensato di premiare le classi che faranno l’inchiesta più bella legata a uno dei diciassette Goal dell’Agenda Onu 2030".

a. u.